Klub 500 nesúhlasí so snahou vlády mať kontrolu vlastníckych pomerov vo veľkých podnikoch

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ochrana strategických podnikov má význam, nie však za cenu extrémnych, nepremyslených a neprediskutovaných riešení, ktoré neprimerane zasahujú do ústavou garantovaných práv. V tlačovej správe to uviedol Klub 500 Vláda totiž podľa podnikateľov bez diskusie so zástupcami podnikov schválila návrh zákona, ktorým chce obmedziť prevody firiem z tzv. kritickej infraštruktúry , dokonca aj predaj čo i len 5-percentného podielu.Podľa Klubu 500 ide o bezprecedentné riešenie, ktoré by malo negatívny dopad na podnikateľské prostredie a prinieslo by so sebou množstvo sporov. Legislatívny návrh považuje Klub 500 v súčasnom znení neakceptovateľný, preto ho žiada stiahnuť z legislatívneho procesu.Vláda má podľa navrhovanej novely zákona o kritickej infraštruktúre rozhodovať o tom, či niekto bude môcť predať alebo kúpiť energetickú, hutnícku, chemickú, farmaceutickú fabriku, zaradenú do kritickej infraštruktúry alebo jej podiel.Vláda podľa Klubu 500 schválila návrh, ktorý zásadným spôsobom zasahuje do ústavou garantovaných práv.„Vláda opäť porušila legislatívne pravidlá, keď o návrhu nebolo vedené riadne pripomienkové konanie. Zároveň využila skrátené legislatívne konanie, čo koaličné strany za predchádzajúcich vlád sami tvrdo kritizovali a čo je nepochybne v rozpore s programovým vyhlásením vlády,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor Novela zákona o kritickej infraštruktúre podľa Kubu 500 obsahuje extrémne riešenia, ktoré sú nad rámec štandardov v rámci krajín Európskej únie.A to najmä pre obmedzovanie prevodov v rámci Európskej únie , nezmyselne nízkej úrovni podielu, keď sa pri jeho prevode zakladá povinnosť získať súhlas vlády a tiež nevhodne definovaným kritériám pre schválenie takéhoto prevodu.„Ide o nekvalitnú a narýchlo pripravenú novelu, ktorá zasahuje do nedotknuteľnosti vlastníckych práv, je podľa nášho názoru v rozpore v právom EÚ a aj v rozpore s ústavou Slovenskej republiky," dodal Gregor.Štát chce mať výraznejší vplyv na prvky kritickej infraštruktúry. Aktuálne nemá prostriedky na kontrolu bežnej činnosti ich prevádzkovateľov a nemá žiadne možnosti ako vstupovať do procesu zmeny ich vlastníckych pomerov.Vláda preto v pondelok na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválila návrh novely zákona o kritickej infraštruktúre, ktorá v tejto oblasti zavádza zmeny. Ministri zároveň odsúhlasili, aby o materiáli rokovala Národná rada SR v skrátenom konaní. Novela zákona je podľa rezortu hospodárstva nevyhnutná aj v súvislosti s aktuálnou COVID krízou."Štát musí mať istotu, že v prípade potreby vie aktivovať prvky kritickej infraštruktúry, pričom základným predpokladom funkčnosti systému kritickej infraštruktúry je, že jeho prvky budú riadne prevádzkované a budú pod kontrolou spoľahlivých subjektov," konštatuje ministerstvo v dôvodovej správe.