Srbsko kontroluje pri vstupe do krajiny negatívne PCR testy, domáci majú nariadenú izoláciu

Domáca izolácia

Upozornenie pre podnikateľov

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na vstup do Srbskej republiky je potrebné preukázať sa negatívnym PCR testom, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Výsledok testu musí byť vydaný referenčným laboratóriom na území SR alebo vydaným v krajine, z ktorej cudzinec do Srbska vstupuje.Osobám, ktoré sa nepreukážu negatívnym PCR testom, nebude vstup do krajiny umožnený. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.„V prípade, že slovenskí občania s udeleným prechodným alebo trvalým pobytom na území Srbskej republiky sa pri vstupe na územie Srbska nepreukážu negatívnym PCR testom, bude im nariadená domáca izolácia v trvaní desať dní,“ upozorňuje rezort diplomacie.Izolácia môže byť prerušená len v prípade negatívneho PCR testu vydaného národným referenčným laboratóriom v Srbsku. Tieto osoby sú zároveň povinné sa do 24 hodín od vstupu do krajiny elektronicky hlásiť na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Srbskej republiky.Negatívnym PCR testom sa nemusia preukázať napríklad cudzinci, ktorí tranzitujú cez územie Srbska a ich tranzit nepresiahne 12 hodín a deti do 12 rokov, ak osoba ktorá dieťa sprevádza, má negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín. Výnimku majú aj cudzinci vykonávajúci medzinárodnú prepravu, pokiaľ doba tranzitu nepresiahne 12 hodín.MZVEZ SR zároveň upozorňuje, že podnikateľom, ktorí z pracovných dôvodov cestujú do Srbska a vopred oznámia svoj príchod Obchodnej komore Srbska, je umožnený vstup do krajiny aj v prípade, že sa nevedia na hraničnom priechode preukázať negatívnym testom.V takomto prípade však musí podnikateľ do 24 hodín od vstupu do krajiny predložiť Obchodnej komore Srbska negatívny PCR alebo antigénový test vydaný referenčným laboratóriom v Srbsku.Oznámenie príchodu je potrebné prostredníctvom emailu nahlásiť komore najneskôr 48 hodín pred vstupom do krajiny.