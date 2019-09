Klub 500 ocenil návrh podpory nájomného bývania pre zamestnancov

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Klub 500 oceňuje návrh koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS), podľa ktorého by zamestnávatelia mohli stavať podnikové byty a tie by bez rozdielu mohli prideľovať svojim zamestnancom a ich rodinám. Médiá o tom v piatok informovalo neziskové združenie Klub 500, slovenskí vlastníci a spoluvlastníci spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov.vysvetlil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Združenie ocenilo aj ustanovenie, podľa ktorého budú môcť zamestnávatelia stavať a ponúkať nájomné byty v štandardnej veľkosti a nie ubytovne bunkového typu.Uvítali tiež, že podľa spomínaného návrhu o inštitúte podnikových bytov by na takýto nájomný byt mohli mať nárok zamestnanci bez rozdielu výšky príjmu a poskytnutie nájomného bývania nebude považované za nepeňažný príjem zamestnanca. Teda títo ľudia nebudú zaťažení ďalšou daňou.Predseda Klubu 500 Vladimír Soták v tejto súvislosti dodal, že táto problematika mohla byť vyriešená skôr.konštatoval Soták. Klub 500 preto verí, že návrh SNS nájde podporu aj u ostatných koaličných partnerov a poslancov parlamentu.Zavedenie inštitútu podnikových bytov je jedným z deviatich návrhov, ktoré chce SNS predložiť na októbrové rokovanie Národnej rady SR, čo v piatok avizoval predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Opatrenie sa má týkať firiem s viac ako 49 zamestnancami.tvrdí Danko s tým, že takéto byty budú môcť byť odpredané zamestnancovi po 10 rokoch.