Na 3. ročníku Podnikateľskej fiesty sa diskutovalo najmä o inováciach

Bratislava 27. októbra (TASR) - Medzi najväčšie výzvy mladých slovenských podnikateľov v oblasti obchodu patria zvýšenie tržieb, zlepšenie predaja a zvýšenie spokojnosti zákazníkov. Najlepšou cestou, ako im čeliť je prostredníctvom inovácií. Zhodli sa na tom účastníci tretieho ročníka podujatia Podnikateľská fiesta, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave.Prehľad o tom, s čím sa na Slovensku stretávajú mladí podnikatelia priniesol prieskum, ktorý nedávno realizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska na vzorke 1000 podnikateľov.uviedol Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.Podľa Jara Zacka, spoluzakladateľa Triad Advertising, podnikanie bez inovácií neexistuje. Každý podnikateľ, malý aj veľký, potrebuje neustále sledovať trendy a prispôsobovať sa potrebám ľudí.Online inovácie však zďaleka nevládnu len oblasti marketingu. Pre podnikateľov a obchodníkov je nevyhnutné sledovať trendy napríklad aj v oblasti bezhotovostných platieb.Odborník na oblasť bezhotovostnej ekonomiky Martin Dolejš zo spoločnosti Mastercard v diskusii poukázal na skutočnosť, že bezhotovostné platby, a predovšetkým bezkontaktné platby kartou, výrazne napomáhajú ekonomickému rastu a zvyšovaniu obratu obchodníka. Zákazníci na Slovensku si veľmi rýchlo zvykajú na nové digitálne spôsoby platenia a vďaka ich jednoduchosti a bezpečnosti uľahčujú proces nákupu a urýchľujú odbavenie zákazníka. Zároveň dávajú obchodníkom nástroje, ako mať svoj obchod pod kontrolou vďaka jednoducho dostupnému online prostrediu.O trendoch v oblasti udržateľného podnikania diskutovali zástupcovia menších podnikov, ktoré na tejto filozofii postavili svoje podnikanie, spolu so spoločnosťou Metro Cash&Carry, ktorá už niekoľko rokov princípy zero waste uvádza do svojej obchodnej praxe. Igor Losman, ktorý manažuje prevádzku veľkoobchodu v Ivanke pri Dunaji, uviedol, že zero waste princípy v prevádzkach zavádzajú postupne.Aj ďalší podnikatelia sa presvedčili, že z témy, ktorá ešte donedávna patrila iba hŕstke vedcov a ekonadšencov, je dnes trend, ktorý ovplyvňuje nákupné správanie zákazníkov.Tretí ročník podujatia Podnikateľská fiesta zorganizovali Slovak Business Agency, AMI Communications Slovakia v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska, Združením mladých podnikateľov Slovenska a spoločnosťou Metro.