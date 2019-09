Klub 500 odmieta návrh SNS na zvýšenie výmery dovolenky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Združenie Klub 500 odmieta návrh SNS na zvýšenie počtu dní dovolenky pre zamestnancov, ktorí ešte nedovŕšili 33 rokov veku, no ako rodičia sa trvalo starajú o dieťa. Klub 500 opakovane upozorňuje, že po započítaní štátnych sviatkov a osobných prekážok v práci je to až do 47 dní, kedy zamestnanec nie je na pracovisku. Klub 500 kritizuje SNS aj za to, že s návrhom prichádzajú bez diskusie so zamestnávateľmi a v čase, keď sa znižuje výkonnosť firiem a sú ohrozené existujúce pracovné miesta.Zamestnanci majú v súčasnosti zo zákona nárok na minimálne štyri týždne dovolenky. Po dovŕšení 33 rokov sa výmera dovolenky navyšuje najmenej na päť týždňov. Poslanec za SNS Tibor Jančula sa už raz tento rok pokúšal presadiť, aby mali nárok na 25 dní dovolenky všetci zamestnanci bez rozdielu, napokon návrh stiahol. Teraz poslanci SNS prichádzajú s upravenou verziou, aby mohli aspoň päť týždňov dovolenky čerpať zamestnanci mladší ako 33 rokov, ak sa starajú o dieťa.uviedol v stanovisku pre médiá výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Zamestnávatelia upozorňujú aj na finančný vplyv novely na základe vyjadrení Ministerstva financií SR. To vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že návrh bude mať negatívny vplyv z dôvodu, že pri zvýšenom nároku na rozsah dovolenky vzniknú zamestnávateľom vyššie výdavky. Zároveň vyzvalo predkladateľov, aby uviedli návrhy na úhradu zvýšených výdavkov.Zamestnávatelia tvrdia, že sa im za posledné dva roky prudko zvýšili náklady na pracovnú silu aj v dôsledku iných vládnych opatrení. Zaviedli alebo zvýšili sa príplatky za prácu v noci, vo sviatok a cez víkend, štát zaviedol rekreačné poukazy a plánované zvýšenie minimálnej mzdy opäť navýši podnikom náklady. To všetko má dopad najmä na výrobný sektor, kde slovenské podniky súperia predovšetkým s konkurenciou z ostatných krajín EÚ.dodal Gregor.Klub 500 okrem toho zdôrazňuje, že takéto nesystémové navýšenie pre vybrané skupiny zamestnancov je nielen diskriminačné, ale popiera tiež základné, všeobecne uznávané princípy regenerácie síl zamestnancov spojené s rastúcim vekom a veľkosťou pracovného zaťaženia. Slovensko už v súčasnosti patrí medzi krajiny s najvyšším počtom štátnych sviatkov v EÚ a navýšením základnej výmery dovolenky by sa podľa Klubu 500 stalo krajinou s najvyšším počtom dní plateného voľna (v rámci všetkých krajín OECD).