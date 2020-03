Klub 500 odporúča vláde riešiť ekonomiku ako celok, očakáva pomoc pre malých i veľkých

V hre sú desiatky opatrení

Dôvod na skrátené legislatívne konanie

23.3.2020 - Vláda musí riešiť ekonomiku ako celok a nesmie rozdeľovať spoločnosť na malých a veľkých. Pre agentúru SITA to v súvislosti s chystanými opatreniami na stlmenie ekonomických dopadov koronavírusu uviedol predseda Klubu 500 Vladimír Soták.Vláda by podľa neho mala riešiť dopady na chod priemyslu, poľnohospodárstva a služieb. "Vláda je tu pre všetkých občanov a pre všetkých podnikateľov. Ak nebude riešiť ekonomiku ako celok, nebude riešiť nič," tvrdí Soták. Klub 500 podľa neho očakáva, že vláda pripraví opatrenia, v ktorých nezabudne na žiadnu z týchto skupín, a ktoré vytvoria predpoklady na skorý návrat ekonomiky „do normálu“ po prekonaní súčasnej situácie."Ak predseda vlády deklaruje otvorené vládnutie a skutočnosť, že vždy bude národu hovoriť pravdu, tak si vláda musí vypočuť aj pravdivý a skutočný obraz ekonomiky zo strany podnikateľov," povedal predseda Klubu 500. Upozornil na to, že štátny rozpočet, ktorý vláda rozdeľuje, napĺňajú podnikatelia v jednotlivých sektoroch."Vláda sa musí starať o tých, ktorí museli svoje fabriky zastaviť, alebo obmedziť svoje výroby v priamom dôsledku opatrení jednak slovenskej vlády, ale aj vlád ostatných krajín Európskej únie, keďže sme exportná ekonomika," tvrdí Soták.Vláda tak podľa neho vo svojich opatreniach nemôže zabúdať ani na tých, ktorí svoje výroby s vypätím všetkých síl udržiavajú a zabezpečujú mzdy svojim zamestnancom, a tým aj chod ekonomiky.Nový kabinet chystá na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu na hospodárstvo desiatky opatrení. Vyplýva to z aktuálnej pracovnej verzie návrhov opatrení, ktoré v sobotu prostredníctvom sociálnej siete uverejnil nový šéf finančného parlamentného výboru Marián Viskupič.Podľa nich nový kabinet uvažuje napríklad nad odsunutím platenia dane z príjmov až na koniec septembra, nad dočasným zastavením štátnych kontrolných činností u podnikateľov, ale zvažuje aj refundáciu nájmu či pokazeného tovaru majiteľov povinne zatvorených prevádzok.Ako uviedol Viskupič, ide o opatrenia, o ktorých sa aktuálne uvažuje na podporu ekonomiky. "Veľmi rýchlo o nich bude rokovať vláda a pôjdu na schválenie do parlamentu. Samozrejme skráteným legislatívnym konaním. Práve toto je situácia, kde sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie - hrozia straty na životoch a Slovensku hrozia obrovské hospodárske škody," uviedol na sociálnej sieti.Významná časť opatrení sa týka oblasti daní a odvodov. Vláda podľa zoznamu zvažuje spomínané odloženie zaplatenia dane z príjmu všetkých daňovníkov do 30. septembra, zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu taktiež do 30. septembra, odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody a DPH za mesiace február až apríl pre obchod a služby, ktorým bolo nariadené zatvoriť a prevádzky postihnuté zatvorením škôl, odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý kvartál a taktiež prednostné ukončenie kontrol DPH v určených prípadoch.