5 tipov pre lepšiu imunitu

23.3.2020 (Webnoviny.sk) -Nedostatok spánku je tichým problémom 21. storočia, ktorý má ale ďalekosiahle dôsledky. Nekvalitný a krátky spánok zvyšuje produkciu hormónu kortizol, ktorého dlhodobo zvýšená hladina potláča zdravú imunitu. Preto, ak chcete, aby vaše telo fungovalo na 100 %, mali by ste si dať záležať na kvalitnom spánku.Väčšina dospelých potrebuje okolo 7 hodín spánku denne, tínedžeri trochu viac a malé deti najviac. Pri spánku však nejde len o jeho dĺžku, ale aj o kvalitu. Veľa ľudí strávi v posteli predpísaných 7 hodín, ale spia len zlomok z nich, neustále sa prehadzujú a nikdy si poriadne neoddýchnu. Pre kvalitný nočný spánok odporúčame vyhýbať sa káve a iným kofeínovým nápojom neskoro poobede. Dobrý zvyk je tiež minimálne pol hodinu pred spaním prestať používať mobilný telefón.Kvalitná strava je základom zdravého životného štýlu a tým pádom aj funkčného imunitného systému. Do vášho jedálnička by ste určite mali zaradiť citrusové plody. Sú totiž výborným zdrojom vitamínu C, ktorý podporuje imunitu a tvorbu bielych krviniek. Medzi populárne citrusy patria pomaranče, mandarínky, grapefruity či citróny.So stresom je to veľmi podobné ako so spánkom. Dnes nájdete len veľmi málo ľudí, ktorí by neboli pod nejakou formou stresu. A rovnako ako nedostatok spánku, aj stres zvyšuje produkciu kortizolu, ktorý oslabuje imunitný systém.Bojovať so stresom sa dá rôznymi spôsobmi a každému bude vyhovovať iný. Niektorí radi meditujú, iní majú radi šport a ďalší sa zase najlepšie odreagujú pri kreatívnom hobby. Zistite, čo najviac pomáha vám a začnite sa tomu venovať. Vaše telo aj myseľ sa vám odvďačia.Svetová zdravotnícka organizácia odporúča jesť ryby aspoň dvakrát týždenne. Sú výborným zdrojom omega-3 mastných kyselín, ktoré pomáhajú znižovať zápaly v tele. "Omega-3 majú na imunitu pozitívny vplyv, pretože sú súčasťou mnohých dôležitých metabolických procesov v tele. A preto vedia pozitívne ovplyvniť aj náš imunitný systém," vysvetľuje výživová špecialistka Janka Trebulová. Výskum tiež ukazuje, že zvyšujú efektívnosť B-lymfocytov, ktoré sú taktiež zodpovedné za imunitu.Tieto dôležité živiny dokážete telu dodať aj s pomocou výživových doplnkov.Vitamín D prispieva k udržiavaniu zdravých a pevných kostí, zubov, napomáha regulácii inzulínu a v neposlednom rade i posilňovaniu imunity. Najlepším zdrojom vitamínu D je prirodzené slnečné svetlo, ale vo vysokej miere ho nájdete zastúpený aj v rybom mäse. Taktiež môžete pre udržanie pevnej imunity siahnuť po rôznych syroch, vajíčkach alebo hovädzej pečeni, keďže všetky tieto jedlá sú tiež dobrými zdrojmi vitamínu D.