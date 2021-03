Klub 500 víta zmenu stavebného zákona, ale k návrhu novely má pripomienky

Len jeden povoľovací úrad

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Klub 500 víta plánované zmeny v oblasti výstavby a územného plánovania prostredníctvom pripravovaného stavebného zákona. Vzniknúť by mal jeden centrálny stavebný úrad, pribudnúť by mal elektronický register výstavby a mala by sa skrátiť dĺžka stavebného konania.Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov však nesúhlasí s tým, aby bol elektronický register spoplatnený a aby bol stavebník vynechaný z komunikácie so štátnymi orgánmi. Klub 500 zároveň upozorňuje na krátkosť času na prípravu, keďže nová legislatíva by mala podľa pracovnej verzie nadobudnúť účinnosť od nového roka.Podľa Klubu 500 pripravovaná legislatíva spĺňa požiadavky 21. storočia a prináša viaceré pozitíva, ktoré by mali zjednodušiť stavebné konania.„Oceňujeme zámer, podľa ktorého by mal na Slovensku fungovať jeden povoľovací Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a výkon štátnej stavebnej správy prevezmú profesionálni zamestnanci štátu. V súčasnosti sa napríklad stáva, že pri jednej investičnej akcii sú vydané tri stavebné povolenia, teda všeobecné stavebné povolenie, povolenie vodnej stavby a dopravnej stavby,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor Pracovná verzia nového stavebného zákona hovorí aj o nadrezortnom informačnom systéme Urbion, ktorý bude slúžiť ako register výstavby a úložisko projektovej dokumentácie. Vďaka nemu by mali byť všetky potrebné údaje k plánovanej výstavbe dostupnejšie a stavebné konanie by mohlo trvať kratšie.„Priemerná dĺžka stavebného konania na Slovensku je v súčasnosti 286 dní, pričom v EÚ je štandard 165 dní. Použitie elektronických procesov na základe nového zákona o výstavbe dáva predpoklad na efektívnejší proces a skrátenie tohto obdobia,“ dodáva Tibor Gregor.Združenie má však pripomienky k tomu, kto by mal elektronický systém prevádzkovať a koľko by si mal za to účtovať. Prevádzkovateľom systému Urbion môže byť podľa návrhu zákona o výstavbe aj súkromná právnická osoba.Klub 500 žiada, aby poskytovanie služieb Urbionu bolo bezplatné. Zároveň považuje za neopodstatnené, aby nadrezortný register prevádzkovala súkromná osoba, keďže na konci roku 2020 bola založená štátna IT firma - Slovensko IT, ktorej cieľom je poskytovať komplexné IT služby v prospech občanov SR.