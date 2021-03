Strana Za ľudí chce prijať zásadné rozhodnutie, Remišová poukázala aj na riziko rozpadu vlády

Strana Za ľudí vetovala nákup Sputnika V

Matoviča odchod Valáška nemrzí

2.3.2021 -Predsedníčku strany Za ľudí a vicepremiérku Veroniku Remišovú mrzí odchod poslanca Národnej rady SR Tomáša Valáška z vládnej koalície. Uviedla to v stanovisku, ktoré zaslalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.Valášek v pondelok 1. marca oznámil, že vystupuje z vládnej koalície a vzdal sa aj postu predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Svoje rozhodnutie odôvodnil aj nákupom ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou.„Mrzí ma o to viac, že práve strana Za ľudí vetovala ako jediná vo vláde nákup neregistrovanej vakcíny Sputnik V. Rozumiem jeho frustrácii a chápem, že už ho to nebaví. Bolo absolútne nevhodné a nedôstojné, ako vakcínu premiér Matovič nakúpil a vítal. Opakujem, nemáme problém s očkovaním Sputnikom V za rovnakých podmienok, ako majú ostatné vakcíny, ktoré prešli registráciou, sú preverené a bezpečné pre našich občanov,” priblížila Remišová.Vicepremiérka vidí na jednej strane „obrovské zlyhania” v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii a na strane druhej je podľa nej reálne riziko rozpadu vládnej koalície a návrat Roberta Fica (Smer-SD) s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD). „O tomto v strane diskutujeme a musíme prijať zásadné rozhodnutie,” dodala.Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) nie je ľúto, že Valášek odchádza z vládnej koalície. Povedal to v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Ako poznamenal, napriek tomu, že Valášek „mudroval“ o potrebe zaistiť vakcíny zo zahraničia, tak žiadnu vakcínu nezabezpečil.„Myslím si, že po roku najťažšej situácie, v akej sa Slovensko nachádza, ak máme mať straty ľudí, ktorí namiesto pomoci podrážali nohy, tak nech sa páči. Aspoň sa tu trošku ,vyčistilo´,“ odpovedal na otázku, či je spokojný so situáciou po ročnom vládnutí.