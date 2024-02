Klub Arizona Coyotes po škandále s bielym práškom ukončil kontrakt s Adamom Ružičkom

Neznámy biely prášok

Skutočnosť alebo žart?

Pozitívny test na kokaín

25.2.2024 (SITA.sk) - Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes ukončil zmluvu so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom po tom, ako ho v piatok zaradil na listinu voľných hráčov. Dôvodom bolo konanie 24-ročného slovenského hráča na sociálnych sieťach.Ružička na svojom verifikovanom instagrame totiž zverejnil video, na ktorom je on a pred ním na tanieri čiara z neznámeho bieleho prášku a platobná karta.V uvedenom videu, ktoré neskôr veľmi rýchlo vymazal, si medzi pery vložil priehľadnú sklenenú rúrku. Celá situácia naznačovala, že biely prášok je droga, pravdepodobne kokaín, a hokejista sa chystá ho požiť.Nevedno, či šlo o skutočnosť alebo len nevydarený žart slovenského centra. Isté však je, že to nenašlo pochopenie v jeho okolí. Napriek tomu, že video zmazal, niekomu sa podarilo uložiť si ho a veľmi rýchlo sa dostalo do sveta. Hráčska asociácia v zámorskej profilige (NHLPA) má teraz 60 dní na podanie prípadnej sťažnosti v mene Ružičku. Rodák z Bratislavy bol v druhej sezóne dvojročného kontraktu v hodnote 1,525 milióna dolárov.Ružička pôsobí v zámorí od leta 2018. Tri sezóny strávil v juniorskej OHL, od leta 2019 pôsobí medzi seniormi. Do NHL si ho v roku 2017 vybral klub Calgary Flames v 4. kole draftu nováčikov, v profilige patril "plameňom" až do januára 2024.Za Flames absolvoval 114 duelov s bilanciou 14 gólov a 26 asistencií. Vo farmárskej AHL pridal ďalších 100 štartov (32+36). Tím z Calgary ho koncom januára vymenil do konkurenčnej Arizony a za Coyotes absolvoval iba tri stretnutia bez bodového zisku.Agentúra AP upozornila, že v roku 2019 mal v NHL pozitívny test na kokaín ruský hokejista Jevgenij Kuznecov Washingtonu Capitals , po krátkej vynútenej pauze sa však vrátil do súťažného diania a stále pôsobí v profilige. Aj Rus na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom boli pred ním čiary bieleho prášku a americké bankovky.