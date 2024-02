Trnava s prvým víťazstvom na jar, Ďuriš zabezpečil Spartaku prvú šestku

Bez tretieho gólu

Nevyužitá prvá šanca

25.2.2024 (SITA.sk) - Po dvoch prehrách v úvodných jarných kolách najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 2023/2024 zabrali hráči Spartaka Trnava po zimnej prestávke naplno v sobotňajšom zápase 21. kola proti tímu MFK Dukla Banská Bystrica „Andeli“ vďaka dvom presným zásahom navrátilca Michala Ďuriša zvíťazili 2:0 a trojbodovým ziskom si zabezpečili účasť v nadstavbovej skupine o titul.„Mali sme dobrý vstup do zápasu, hrali sme aktívne. Chlapci výborne kombinovali, neplašili sa, nedávali to zbytočne do šestnástky, pretože tam majú troch dobre postavených stopérov. V druhom polčase, keď vyhrávate, hrá sa vám dobre, viete si to postrážiť, počkáte si na situácie, ktoré máte z brejkov,“ povedal na klubovom webe tréner Spartaka Michal Gašparík ml. Mrzelo ho akurát to, že Trnavčania po prestávke „nezaklincovali“ zápas tretím gólom. „Tam sme to mohli dotiahnuť do lepšieho výsledku, pretože Bystrica nemala žiadnu situáciu, asi ani strelu na bránu. My sme tam mali skrumáže, nedotiahnuté brejky, tie sme mali využiť do tretieho gólu. Druhú polovicu druhého polčasu sme si postrážili a zvíťazili,“ dodal 42-ročný kouč, ktorého mužstvo figuruje na 3. priečke s 39 bodmi a stratou jedného bodu na druhý MŠK Žilina Kým Trnavčania si víťazstvom zaistili účasť v „hornej šestke“, Banskobystričania o ňu ešte budú musieť zabojovať. Momentálne figurujú na 6. priečke s 33 bodmi, no rovnaký počet bodov získali i piaty AS Trenčín a siedmy FK Železiarne Podbrezová . Oba tieto tímy odohrali o zápas menej ako Banská Bystrica.„Prvú šancu sme nevyužili. To by bolo zlomové, Trnava sa dostala do vedenia, druhý gól sme dostali po našej chybe. V druhom polčase sme sa to snažili oživiť, ale ťažko sme sa presadzovali, do vyloženej šance sme sa nedostali a Spartak si to postrážil. Rozhodujúce bolo, že sme neboli efektívni,“ povedal banskobystrický kouč Mário Auxt.