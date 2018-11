Klub darcov mohol vďaka vyzbieraným peniazom podporiť viac projektov

Na snímke Kupecká ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 23. novembra (TASR) – Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) rozhodol o projektoch, ktoré podporí svojimi grantmi. Členovia klubu v prvom kole posunuli do finálového hlasovania šesť verejnoprospešných projektov, v druhom kole z nich vybrali tie, ktoré na realizáciu získajú dotáciu 1000 eur.Klub darcov udelil grant projektu Bublinky do Snoezelen, ktorý je zameraný na doplnenie terapeutickej miestnosti v priestoroch Materskej školy Piaristická v Nitre, kde sa vykonáva terapia Snoezelen pre deti so zrakovým postihnutím. Občianske združenie Viac ako učenie získalo financie na projekt Zaži vedecký deň, v ktorom sú zahrnuté rôzne fyzikálne aktivity pre deti každého veku.Občianske združenie KlauDIA, ktoré sa venuje ľuďom s ochorením diabetes mellitus, získalo grant pre projekt Nutričná akadémia pre deti. Jeho výsledkom budú zážitkové prednášky pre žiakov priamo v školách. A pretože finančné príspevky od darcov prekročili výšku žiadaných financií týchto troch projektov, podporený bol aj štvrtý projekt, ktorým je Zariadenie infocentra. Predkladateľ občianske združenie Podaj mi ruku Nitra ho chce vybudovať, aby pomáhalo sociálne slabším rodinám a rodinám s ťažko chorými deťmi.Klub darcov je program NKN, ktorý od roku 2004 podporuje darcovstvo, filantropiu a vzťahy v komunite. Jeho cieľom je podpora zaujímavých a originálnych verejnoprospešných aktivít, ktoré v Nitre prispejú ku skrášleniu mesta a zlepšeniu života jeho obyvateľov. O finančný príspevok môžu požiadať nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj neformálne skupiny aspoň troch občanov.