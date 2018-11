LAJČÁK: Ak mi neodporučia cestovať do Marrákešu, podám demisiu

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 23. novembra (TASR) – Ak Národná rada SR neodporučí ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD) odcestovať na decembrovú migračnú konferenciu do marockého Marrákešu, šéf slovenskej diplomacie podá demisiu. Potvrdil to vo vysielaní Rádia Expres, v ktorom zároveň vyzval politické strany, aby tlmili vášne sprevádzajúce tému migrácie.Pre Globálny pakt OSN o migrácii sa Lajčák dostal do konfliktu s opozíciou, koaličnou SNS, ale aj s predstaviteľmi Smeru-SD. Kľúčový pre neho bude postoj parlamentu, kde chce SNS presadiť, aby slovenský zástupca nešiel na decembrovú migračnú konferenciu do Marrákešu. Lajčák to považuje za chybu. "povedal Lajčák.Naďalej oponuje tým, ktorí dokument OSN o migrácii spochybňujú a podozrievajú. Lajčák opätovne poukázal na to, že ide o nezáväznú rezolúciu, akých OSN vydáva stovky. Podľa Lajčáka navyše možno dokument prirovnať ku katalógu, ktorým sa môžu krajiny inšpirovať pri riešení migrácie. Pripomenul, že aj slovenská vláda v utorok (20.11.) schválila na rokovaní dokument o uľahčení prijímania pracovnej sily zo zahraničia.zdôraznil Lajčák.V relácii Braňo Závodský Naživo opätovne zopakoval, že nemá v úmysle kandidovať za prezidenta SR.skonštatoval. Nechcel ani komentovať medializované informácie, že predseda Smeru-SD Robert Fico má záujem nahradiť ho na čele slovenskej diplomacie.