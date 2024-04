Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens predĺžil zmluvu s trénerom St. Louisom do roku 2027

Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens si uplatnil opciu v zmluve s trénerom Martinom St. Louisom s platnosťou do konca ročníka sezóny 2026/2027. Sezóna 2023/2024 bola pre neho druhá kompletná v pozícii hlavného kormideníka "Habs." Canadiens, za ktorých odohral druhú sezónu slovenský útočník Juraj Slafkovský, obsadili 15. miesto vo Východnej konferencii a tretíkrát za sebou nebudú účinkovať v play off.





St. Louis prišiel do Montrealu 9. februára 2022, keď nahradil Dominiquea Ducharmea, predtým nemal z NHL žiadne trénerské skúsenosti. "Všetci v našom trénerskom štábe sú múdri a správne motivovaní. Venujú sa svojej práci a náprave chýb. On vie, že nepozná odpovede na všetko, ale je schopný premýšľať o tom, čo robí ako tréner. My vieme, kde máme nedostatky podľa analytických dát a musíme mu pomáhať v hľadaní riešení," poznamenal generálny manažér Kent Hughes.Bývalý útočník St. Louis odohral v NHL 1134 zápasov, v sezóne 2003/2004 získal Stanleyho pohár a od roku 2018 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte. Canadiens pod vedením St. Louisa obsadili v oboch sezónach 15. miesto v konferencii, no v nedávno skončenej si bodovo polepšili zo 68 na 76 bodov. Zlepšilo sa aj ich gólové skóre z vlaňajšieho 232:307 na 236:289. "Je toho na neho veľa a myslím si, že je hrdý na to, že sa tím pod jeho vedením zlepšuje. My to vidíme a neustále sa o tom rozprávame. Viackrát sme si povedali, že na nás robí veľký dojem a že je to ten správny človek pre našu organizáciu," konštatoval výkonný viceprezident Canadiens pre hokejové operácie Jeff Gorton.St. Louis počas pôsobenia v Montreale zapracoval do tímu draftovú jednotku 2022 Juraja Slafkovského. Ten zažil individuálne vydarenú základnú časť 2023/2024, v ktorej odohral všetkých 82 zápasov. S 50 kanadskými bodmi za 20 gólov a 30 asistencií bol štvrtý v tímovej produktivite.