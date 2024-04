Liga majstrov: Real vyradil v rozstrele obhajcu, v semifinále ho čaká Bayern

Futbalisti Realu Madrid vyradili vo štvrťfinále Ligy majstrov obhajcu trofeje Manchester City. Rekordný 14-násobný európsky šampión po domácej remíze 3:3 zvíťazil v stredajšej odvete na ihrisku anglického tímu 4:3 v jedenástkovom rozstrele, keď stav stretnutia bol po riadnom čase i predĺžení nerozhodný 1:1. V semifinále sa Real stretne s Bayernom Mníchov. Bundesligista v druhom stredajšom zápase zvíťazil doma nad Arsenalom 1:0 a tento triumf ho posunul do semifinále prvýkrát od roku 2020, keďže v prvom meraní síl sa zrodil nerozhodný výsledok 2:2.





odvety štvrťfinále Ligy majstrov - sumáre:

Bayern nastúpil so štyrmi zmenami v základnej zostave v porovnaní s domácim duelom, iba na lavičke sa ušlo miesto Müllerovi. Arsenal pôsobil v úvode živšie, obojstranne sa však hral taktický futbal bez veľkých šancí. V 24. minúte mohol nakloniť misky váh na stranu Bayernu Mazraoui, ale Raya dobre zasiahol a krátko po prestávke ho dvakrát zachránila konštrukcia brány. Po hodine hry otvoril Bayern skóre. Center Guerreira našiel v pokutovom území Kimmicha a ten prudkou hlavičkou nedal Rayovi šancu - 1:0. Ofenzívu Arsenalu prišli rozhýbať Gabriel Jesus a Trossard, ale domáci si už postup postrážili.Real sa na Etihad Stadium ujal vedenia v 12. minúte. Vinicius Junior sa presadil na krídle a našiel prihrávkou na malom vápne Rodryga. Jeho prvý pokus Ederson vyrazil, ale následnú dorážku už nie - 0:1. Vyrovnať mohol de Bruyne, ale Lunina neprekonal a po ňom Haaland hlavičkoval iba do brvna. V 27. minúte to opäť skúšal de Bruyne, ani teraz však na Lunina nevyzrel. "Citizens" zatlačili, no v prvom polčase obrana Realu odolala. Obraz hry sa nezmenil ani v druhom dejstve. Hostia hrali v hlbokom bloku a dlho držali postupový výsledok vo svojich rukách. V 76. minúte to však už neplatilo. Striedajúci Doku prenikol do pokutového územia, lopta sa po jeho centri odrazila od Rüdigera k de Bruynemu a ten ju upratal zblízka do brány - 1:1. Vzápätí mal belgický stredopoliar na nohe tutovku, ale vnútri šestnástky prekopol bránu.Ani druhý zápas tak nemal víťaza. Na predĺženie už nenastúpil Haaland, ktorý prenechal miesto na trávniku Alvarezovi. Veľkú šancu spálil hosťujúci Rüdiger, ktorý pred Edersonom netrafil v dobrej pozícii bránu. Inak sa však hralo najmä na polovici Realu, ktorý napriek veľkému tlaku súpera doviedol duel do rozstrelu. V ňom na strane domácich neuspeli v druhej a tretej sérii Silva a Kovačič, za Real nepremenil iba Modrič a tak sa "biely balet" po premenenom pokuse Rüdigera mohol radovať.Prvé zápasy semifinále sú na programe 30. apríla/1. mája, odvety sa uskutočnia 7./8. mája. Druhú dvojicu tvoria Borussia Dortmund a Paríž St. Germain. Finále sa hrá v sobotu 1. júna v londýnskom Wembley.



Manchester City - Real Madrid 1:1 pp (1:1, 0:1), 3:4 v rozstrele z 11 m



Góly: 76. De Bruyne - 12. Rodrygo. Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Grealish, Gvardiol, Rodri - Carvajal, Mendy



rozstrel: Alvarez - 1:0, Modrič - nedal, Silva - nedal, Bellingham - 1:1, Kovačič - nedal, Lucas Vazquez - 1:2, Foden - 2:2, Fernandez - 2:3, Ederson - 3:3, Rüdiger - 3:4



/prvý zápas: 3:3, postúpil Real Madrid/



ManCity: Ederson - Walker, Dias, Akanji (112. Stones), Gvardiol - Rodri, De Bruyne (112. Kovačič) - Silva, Foden, Grealish (72. Doku) - Haaland (91. Alvarez)



Real: Lunin - Carvajal (110. Militao), Fernandez, Rüdiger, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos (79. Kroos) - Rodrygo (84. Diaz), Bellingham, Vinicius Junior (102. Lucas Vazquez)







Bayern Mníchov - Arsenal Londýn 1:0 (0:0)



Gól: 63. Kimmich. Rozhodoval: Makkelie (Hol.), ŽK: Laimer, Kimmich - White, Gabriel Jesus



/prvý zápas: 2:2, postúpil Bayern/



Bayern: Neuer - Kimmich, Dier, de Ligt, Mazraoui (76. Kim Min-Jae) - Laimer, Goretzka - Sane (89. Upamecano), Musiala, Guerreiro - Kane



Arsenal: Raya - White, Gabriel, Saliba, Tomijasu (86. Nketiah) - Ödegaard, Jorginho (68. Gabriel Jesus), Rice - Saka, Havertz, Martinelli (68. Trossard)