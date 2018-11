Klubovne s novými vlastnými craftovými pivami a novým street food menu

Foto: MEDUSA GROUP Foto: MEDUSA GROUP

Foto: MEDUSA GROUP Foto: MEDUSA GROUP

Foto: MEDUSA GROUP Foto: MEDUSA GROUP

Pivá, ktoré nikde inde nenájdete:

Klubovňácka 11°

Zlatožltá farba s jantárovými odleskami, bohatá smotanová pena, čistá chmeľová vôňa a stredne plná rezká sladová chuť s harmonickým chlebovo-horkastým záverom. Taká je naša Klubovňácka 11°. Jedenástka, do ktorej sme vložili našu vlastnú, klubovňácku dušu. Pivo, o ktorom sme snívali už od prípravy prvej Klubovne a ktoré sme uvarili podľa našej vlastnej vyladenej receptúry spoločne s vami, našimi zákazníkmi. Obľúbili ste si ju od prvého dňa a my veríme, že vám bude chutiť ešte veľmi dlho.



Brúder 13° - Session IPA

Oslovuje tých milovníkov a bádateľov vrchne kvasených pív, ktorí sú na začiatku cesty za netradičnými pivnými štýlmi. Pivo sa hrdo hlási do rodiny India Pale Ale a vyznačuje sa svojou jedinečnou chmeľovou arómou s jasným podtónom vône citrusových plodov. Vďaka použitej technológii chmelenia za studena unikátnymi chmeľmi Cascade a Citra je vôňa komplexná a buket piva je tiež významný. 13 %-ný objem extraktu v pôvodnej mladine rysuje telo piva na strednú úroveň s veľmi decentnou prítomnosťou typickej IPA horkosti, ktorá ostáva pomerne dlho v ústach aj po napití. Nižší obsah alkoholu 4,8 % ho radí do kategórie ľahšie piteľných pív.



Brúder 14° - Special Lager

Špeciálne ležiaky sú vyhľadávané kvôli nekonvenčnému zážitku z ich konzumácie. Pokiaľ ste ich fanúšikom, Brúder Special Lager vám ponúka skutočne majstrovské dielo. Jeho mohutné telo je vyskladané v receptúre z viacero druhov českých sladov. Extrakt v pôvodnej mladine na úrovni 14% sa veľmi šetrne prekvasí do obsahu alkoholu 5,5 % obj. Slad, karamel, chmeľ, rôzne koreniny či stopy ovocia sú prítomné počas pitia veľmi evidentne. Chmeľ Žatecký poloranný červeňák dáva pivu majstrovský punc a jeho výrazná horkosť doznieva dlhšie po napití. Nezabudnuteľný zážitok vám poskytne aj vďaka svojej bohatej pene.



Zlatý Bažant ’73 tankové nefiltrované

Zlatý Bažant ’73 je výnimočný ležiak inšpirovaný najstarším zachovaným varným listom piva Zlatý Bažant zo 16. 4. 1973. Tento dvanásťstupňový svetlý ležiak sa varí metódou dekokčného rmutovania na dva rmuty, s použitím jačmenného sladu z vlastnej sladovne, žateckého chmeľu a špeciálnych kvasiniek, pričom jeho prednosťou je extra dlhý, až 6 týždňov trvajúci varný proces. Exkluzívne len a len v našich Klubovniach si teraz môžete vychutnať aj jeho jedinečnú nefiltrovanú verziu priamo z tanku. Najčerstvejšie pivo prenášame v špeciálnych pivných tankoch z Hurbanova priamo až k vám, vďaka čomu chutí presne tak, akoby ste ho pili priamo v pivovare. Užite si plnú pivnú chuť s bohatou krémovou penou a príjemnou vyššou horkosťou, ktorá sa naplno rozvinie po dopití a stredne dlho doznieva.



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (OTS) - Okrem špeciálnych burgrov s trhaným mäsom či marinovaným kolenom, kreatívnych hot-dogov, mini fašírok obsahuje street food menu napríklad aj zeleninové čipsy, čučoriedkové knedličky ale aj klasické šľahačkové gaštanové pyré vylepšené marinovanou višňou. Nové jedlá reflektujú trendy streetfoodu, ktorý vždy fantasticky fungoval práve s kvalitnými pivami.Vylepšená je tiež pivná ponuka, keď Klubovne ako jediné na Slovensku ponúkajú nefiltrované tankové pivo Zlatý Bažant ’73. Okrem neho pribudli v menu i dve craftové pivá Brúder s exkluzívnou receptúrou, vyvinutou špeciálne pre Klubovne. V portfóliu zostáva Klubovňácka 11°, ktorá je najpredávanejšou v rámci celej siete.“ dodáva