Z osobitného odvodu by mali byť vylúčené aj malé a stredné podniky

Ilustračná snímka. Foto: Teta Foto: Teta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) – Osobitný odvod by nemal platiť pre malé a stredné podniky (MSP), podnikové predajne či obchodné aliancie. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý počas Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti vo štvrtok predniesol poslanec za SNS Radovan Baláž.V rámci pozmeňujúceho návrhu, ktorý sa podľa Baláža v súčasnosti finalizuje, by nemali osobitný odvod platiť malé a stredné podniky či podnikové predajne.priblížil Baláž.Zmeniť sa má aj percento predaja potravín z 10 % na 25 %.konštatoval Baláž.Predsedníčka výboru Jana Kiššová (SaS) deklarovala svoj nesúhlas s osobitným odvodom, pretože ide podľa nej iba o zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny. Čím ďalej, tým viac je podľa nej tento návrh útokom proti zopár konkrétnym reťazcom.zdôraznila. Baláž reagoval s tým, že ochrániť týchto ľudí má práve vyňatie prevádzok, ktoré sú na dedinách.Návrh zákona o osobitnom odvode posunul parlament do druhého čítania. Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali podľa neho od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu.