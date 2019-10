Kluby i profesonálni športovci podporujú novelizáciu Zákona o športe

Na archívnej snímke poslanci NR SR, vľavo Dušan Tittel a vpravo Tibor Jančula. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Národná rada Slovenskej republiky bude na októbrovej 51. rozhodovať o novele Zákona o športe, ktorá by mala pomôcť slovenskému profesionálnemu športu. Podporujú ju významné osobnosti slovenského športu i profesionálni športovci.Návrh novely od poslancov NR SR Dušana Tittela a Tibora Jančulu predpokladá, že legislatíva prinesie pozitívne vplyvy pre športové organizácie, športovú komunitu a profesionálnych športovcov. Za návrh sa postavili zástupcovia profesionálnych hokejových, basketbalových, volejbalových i hádzanárskych klubov i ich športových zväzov.uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísali za hokej riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner, za basketbal šéf Slovenskej basketbalovej asociácie Miloš Drgoň a zástupcovia klubov a ligových súťaží Daniel Jendrichovský a Peter Mičuda, za volejbal člen výkonného výboru Slovenskej volejbalovej federácie za profesionálne kluby Igor Prieložný a za hádzanú prezident zväzu Jaroslav Holeša. K vyhláseniu sa pridali aj ďalší funkcionári, profesionálni hráči ľadového hokeja a profesionálni športovci v ďalších kolektívnych športoch.Kluby i športovci dostanú podľa návrhu novely jednoznačnejšie pravidlá na uzatváranie zmlúv. Profesionálni športovci budú mať možnosť slobodne sa rozhodnúť, či sa s klubmi dohodnú na zamestnaneckej zmluve o profesionálnom vykonávaní športu alebo uzavrú zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka. Športovci by nemuseli vystupovať len ako zamestnanci, mohli by byť samostatne zárobkovo činné osoby.Podľa zákona o športe z roku 2016 majú byť športovci v kolektívnom športe zamestnancami klubov, ak svoju činnosť vykonávajú závisle. Prax však ukázala, že toto právne ustanovenie nie je nutné, keďže obmedzovalo zmluvnú voľnosť profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch. Do reálneho života sa navyše ani nedostalo. Do vlaňajška platilo prechodné obdobie, v ktorom mohli kluby a športovci uzatvárať dohody aj podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka. Prechodné obdobie sa predĺžilo do 1. januára 2022.