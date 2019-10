Železničné priecestia budú v októbri a novembri pod drobnohľadom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Polícia sa v októbri a novembri zameria na to, ako vodiči dodržiavajú predpisy pri prejazde železničným priecestím. Kontrolovať bude tiež chodcov a cyklistov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.Policajti budú sledovať aj to, či sú v okolí priecestí správne osadené dopravné značky a či výhľadu nebránia napríklad stromy a kríky.uviedla hovorkyňa.Za deväť mesiacov tohto roka zaznamenali policajti 97 nehôd na železničných priecestiach, pri ktorých zomrelo šesť osôb a päť sa ťažko zranilo. Odhalili tiež sedem ľudí pod vplyvom alkoholu.doplnili.Polícia pripomína, že pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť. Maximálna povolená rýchlosť je 30 kilometrov za hodinu, a to už 50 metrov pred priecestím. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 kilometrov za hodinu.V prípade nehody je potrebné nahlásiť záchranným zložkám jedinečné identifikačné číslo, umiestnené na svetelnej signalizácii.Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, sa považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Vodičovi môžu policajti udeliť pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní hrozí pokuta do 150 eur.