Kluby Premier League chcú dokončiť sezónu, kedy by mohli pokračovať ešte nevedia

Termíny sú iba orientačné

Dejiskom by bolo Wembley

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia klubov anglickej futbalovej Premier League v piatok diskutovali o ďalšom postupe v súvislosti s možným pokračovaním rozohranej sezóny. Vyjadrili odhodlanie odohrať zvyšných 92 zápasov, ale ďalšia dôležitá otázka zostala nezodpovedaná.Ide o termín, kedy by najneskôr sezóna mohla pokračovať. Predmetom diskusie mal byť 30. jún, no v súčasnosti sú podľa vedenia súťaže všetky termíny iba orientačné."Aktívne spolupracujeme so zúčastnenými stranami vrátane vysielacích partnerov. Našim cieľom je zabezpečiť, aby sme mohli pokračovať, keď to bude bezpečné a s plnou podporou vlády. Zdravie a blaho hráčov, trénerov, manažérov, pracovníkov klubov a fanúšikov sú našou prioritou. Súťaž bude môcť pokračovať len ak to umožnia lekárske autority," cituje oficiálne vyhlásenie web BBC Sport.Premier League je pre šíriaci sa koronavírus pozastavená od 13. marca a jej osud zostáva naďalej otázny.Začiatkom týždňa britský denník The Times uviedol, že jedným z dejísk zostávajúcich zápasov by mohlo byť londýnske Wembley, kde by sa denne odohrali až štyri zápasy bez účasti divákov.Pokračovanie sezóny by uvítali najmä na Anfield Road, keďže jednoznačným lídrom tabuľky je FC Liverpool. Ten naposledy získal domáci titul v roku 1990.