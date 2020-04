Hamšík sa so svojím klubom Ta-lien I-fang pripravuje na začiatok novej sezóny v Číne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2020 - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa už priamo v Číne pripravuje so svojim klubom Ta-lien I-fang na štart novej sezóny. "Trénujeme každý deň v novom, krásnom futbalovom centre. Pripravujeme sa na novú sezónu,” prezradil Hamšík podľa svojho oficiálneho webu.Najvyššia čínska súťaž už mala mať za sebou niekoľko kôl nového ročníka, ale pandémia koronavírusu jej úvod odložila o niekoľko týždňov. Podľa aktuálnych správ by sa v Číne mohlo začať v úvode mája."V Ta-Liene sa vrátil život do normálnych koľají. Všetko funguje. Akurát pri vstupe do reštaurácií a nákupných centier sa musíte preukázať aplikáciou, že ste absolvovali karanténu a že ste zdravotne v poriadku," opísal Marek Hamšík situáciu v Číne.V predchádzajúcej sezóne obsadil Hamšíkov klub v 16-člennej čínskej lige 9. miesto.