Kluby španielskej futbalovej ligy môžu získať viac financií, ak ponúknu vysielateľom priestor nad rámec základnej dohody

5.8.2023 (SITA.sk) - Kluby španielskej futbalovej La Ligy majú možnosť získať vyšší podiel z príjmov za televízne práva, ak dobrovoľne poskytnú vysielateľom lepší prístup k hráčom a trénerom.Vedenie súťaže informovalo, že jednotlivé družstvá si môžu finančne polepšiť, ak napríklad nad rámec dohodnutých povinností "poskytnú" na rozhovor člena trénerského tímu alebo prinesú predzápasové zábery zo šatní.Vedenie súťaže verí, že práve také kroky zaujmú priaznivcov a výsledkom môžu byť vyššie výnosy pre celú ligu."Ide o reakciu na požiadavky držiteľov vysielacích práv na vylepšený produkt, ktorý by ho povýšil na úroveň iných elitných športových súťaží,“ uviedli predstavitelia La Ligy.Španieli v ročníku 2023/2024 rozbiehajú užšiu spoluprácu so spoločnosťou EA Sports , ktorá sa stala titulárnym partnerom ligy. To so sebou prináša nové logá či audiovizuálne formáty.Proti úprave rozdeľovania príjmov z televíznych práv údajne hlasovali len predstavitelia Realu Madrid . Zástupcovia La Ligy spresnili, že časť príjmov z televíznych práv budú naďalej rozdeľovať na základe podielu divákov.Ďalšiu časť, približne štvrtinu, však prerátajú v závislosti od stupňa spolupráce klubu a účasti na dobrovoľných iniciatívach."Ide o odpoveď na potreby neustále sa rozvíjajúceho trhu, na ktorom je nevyhnutné posilniť prepojenie medzi fanúšikmi, ktorí si žiadajú nový obsah na zlepšenie zážitku zo zápasov. Ide o niečo, s čím iné popredné európske ligy už pracujú nejaký čas," uviedli zástupcovia najvyššej španielskej futbalovej súťaže.Nový ročník La Ligy sa začne už počas nasledujúceho víkendu a podľa vedenia súťaže budú mať fanúšikovia k dispozícii prepracovanejší grafický balík, nové perspektívy a uhly televíznych kamier a celkovo "omnoho lepší zážitok zo sledovania zápasov".