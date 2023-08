Nórka pokorila himalájsky rekord za neuveriteľných 92 dní

Držiteľ rekordu Nirmal Purja

Pokus o rekord už minulý rok

5.8.2023 (SITA.sk) - Nórska horolezkyňa Kristin Harilová vytvorila nový rýchlostný rekord Himalájí. Všetkých 14 osemtisícoviek planéty totiž pokorila za 92 dní a k takému výkonu sa v minulosti nik ani len nepriblížil.Po mimoriadne náročnej úlohe však oznámila, že minimálne nateraz končí so zdolávaním najvyšších štítov."Nejaký čas sa isto nebudem pokúšať o žiadnu osemstisícovku. Vystúpila som na ne už 28-krát a svoju misiu som splnila," poznamenala 37-ročná Harilová.Doterajší rekord v krátkosti času na zdolanie všetkých štrnástich svetových štítov nad 8000 m bol Nepálčan Nirmal Purja , bývalý vojak britskej armády v roku 2019 zvládol takú misiu za 189 dní - šesť kalendárnych mesiacov a šesť dní.Začal 23. apríla 2019 na Annapurne (8091 m) a skončil 29. októbra na Šiša Pangme. O tomto rekorde vznikol aj filmový dokument "14 vrcholov: Nič nie je nemožné."Nórka začala cestu za rekordom 26. augusta výstupom na Šiša Pangmu, nasledovali Čho Oju, Makalu, Káčaňdžunga, Mount Everest, Lhoce, Dhaulágirí a v úvode júna aj Annapurna a Manaslu.Postarala sa tiež o svetový rekord medzi ženami, keď na vrcholoch Everestu a Lhoce stála v rozpätí ôsmich hodín.Na zozname projektu She Moves Mountains (v preklade Pohla horami, pozn.) jej zostalo potom päť vrcholov na území Pakistanu. Začala koncom júna výstupom Nanga Parbat, nasledovali Gašerbrum II a Gašerbrum I, Broad Peak a všetko ukončila ešte 27. júla zdolaním K2 (Čhogori)."V horách zostávam a plánujem súťažiť v behoch, už som sa prihlásila aj na nejaké preteky," prezradila o svojich najbližších plánoch Harilová.Pôvodne plánovala pokoriť všetky osemtisícovky bez použitia kyslíkových fliaš, no z bezpečnostných dôvodov siahla aj k takej pomoci.Medzičasom sa Nórka už vrátil do Nepálu a na letisku v Káthmandú je aplaudovali stovky osôb vrátane kolegov horolezcov či vládnych predstaviteľov.Harilová sa o rekord pokúšala už vlani, no zvládla iba 12 vrcholov vyšších ako 8 km. Na zostávajúce dva nedostala povolenie od čínskych úradov, dôvodom boli obmedzenia týkajúce sa pandémie koronavírusu.