Kluby v Serie A budú mať k dispozícii striedania navyše, požadujú aj ďalšie pravidlo

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Talianska futbalová federácia (FIGC) prijala dočasné pravidlo, ktoré počas dohrávky sezóny 2019/2020 v Serie A umožní klubom absolvovať v každom zápase o dve striedania navyše. Najvyššia talianska futbalová súťaž po viac ako trojmesačnej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu bude pokračovať od 20. júna, ešte predtým sa v krajine uskutočnia súboje národného pohára.Dovedna päť striedaní bude môcť klub urobiť nanajvýš počas troch prerušení hry.Kluby Serie A tiež požadujú prijatie pravidla, že v prípade ďalšieho prerušenia súťaže v krajine neudelia ligový titul. Vedenia federácie chce na to určiť algoritmus, ktorý by umožnil zverejniť konečné poradie aj v prípade, že okolnosti neumožnia sezónu dokončiť. To by aspoň pomohlo určiť, ktoré kluby získajú právo štartu v pohárovej Európe v nasledujúcej sezóne.Až 16 z 20 klubov je za to, aby sa v prípade ďalšieho prerušenia súťaže neudelil titul a ani sa nezostupovalo do nižšej súťaže. A to ani v prípade, ak o tom už bude matematicky rozhodnuté. Aby bol tento postup prijatý, musí ho odobriť vedenie FIGC.