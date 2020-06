Cristiano Ronaldo zarobil už miliardu dolárov, v minulosti sa to podarilo len dvom športovcom

Miliardu zarobili aj Woods a Mayweather

Príjmy výrazne skresala kríza

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Portugalský reprezentant Cristiano Ronaldo sa stal prvým miliardárom medzi futbalistami. Tridsaťpäťročný rodák z ostrova Madeira počas doterajšej kariéry prekročil spomenutú hranicu zárobkov počas pôsobenia v talianskom Juventuse Turín , za ostatných dvanásť mesiacov podľa magazínu Forbes zarobil pred zdanením 105 miliónov dolárov.V minulosti sa spomedzi športovcov podarilo zarobiť aspoň miliardu USD len dvom Američanom - golfistovi Tigerovi Woodsovi a boxerovi Floydovi Mayweatherovi. Upozornil na to portál goal.com.Útočník s výnimočným čuchom na góly bol pritom za ostatný rok až štvrtou najlepšie platenou celebritou po švajčiarskom tenistovi Rogerovi Federerovi, raperovi Kanyem Westovi a podnikateľke či modelke Kylie Jennerovej. Po nich nasledoval klenot futbalového klubu FC Barcelona Lionel Messi (104 miliónov USD), siedmy v rebríčku je brazílsky futbalista Neymar z parížskeho klubu Saint-Germain (95,5 milióna USD).Len ako odmeny za športové výkony Cristiano Ronaldo počas sedemnástich rokov zarobil sumu 650 miliónov dolárov, zostávajúce financie na jeho konto pribudli z reklamných či podnikateľských aktivít. Päťnásobný víťaz Zlatej lopty tiež má vlastné múzeum vo svojom rodisku, pod jeho hlavičkou funguje sieť hotelov a značka CR7 sa pohybuje aj vo svete módy a životného štýlu.Už o rok by do elitného klubu miliardárov spomedzi športovcov mal pribudnúť ďalší futbalista, podľa magazínu Forbesa s ním stane spomenutý Argentínčan Lionel Messi. Tohtoročné príjmy C. Ronalda aj Messiho výrazne skresala kríza spôsobená pandémiou koronavírusu, keď portugalský futbalista súhlasil s krátením platu v Juventuse o 30 percent a argentínsky virtuóz v katalánskom veľkoklube o celých 70 percent.