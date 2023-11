Kľúčová investícia PZPN! Čas na Národné centrum školenia, výskumu a tréningu futbalu

14.11.2023 (SITA.sk) -Národné reprezentácie by mali mať svoj vlastný "dom”. Vznik takého centra pre nás bude kľúčovou investíciou. Zaistí optimálnu úroveň rozvoja futbalistiek, futbalistov a celej disciplíny, umožňujúc tým istým pripojiť sa k najlepším, európskej federácii - povedal Cezary Kulesza, Predseda Poľskej futbalovej federácie.Projekt predpokladá vytvorenie multifunkčného Národného centra školenia, výskumu a tréningu futbalu, ktoré je strategickou investíciou v kontexte ďalšieho rozvoja futbalu v Poľsku na rôznych úrovniach, od mládežníckych národných reprezentácií, cez výskum a implementáciu inovatívnych metód a technológií, školenia rozhodcov a trénerov, až po organizovanie medzinárodných kvalifikačných turnajov (vrátane futsalu, plážového futbalu, e-športu a teqball'u). Plánovaná investícia má podporiť rozvoj športu, vzdelávanie trénerov a rozhodcov, rozvoj hráčov, zohľadní tiež potreby osôb so zdravotným postihnutím a podporí tak futbal a fyzickú aktivitu.Národné centrum školenia, výskumu a tréningu futbalu, nachádzajúce sa na 12 hektároch pozemkov v Otwocku, bude zahŕňať osem trávnatých ihrísk a zastrešené ihrisko (halu). Ďalej tu bude špecializovaná futsalová hala, dve ihriská na plážový futbal (jedno kryté), zdravotné centrum a sklad vybavenia. Okrem toho sa tu bude nachádzať moderná administratívna a vzdelávacia budova s podzemnou garážou, hotelom a ubytovňou pre športovcov pre potreby školenia v Škole športového preboru.Vytvorenie národného centra je nutnou podmienkou na to, aby sme mohli reálne pomýšľať na regulárne boje o najprestížnejšie trofeje vo futbale. V minulej sezóne až tri naše reprezentácie postúpili na záverečné turnaje ME mládeže, čo sa v jednom roku ešte nestalo. Rozvoj infraštruktúry určite prispeje k tomu, aby takéto situácie neboli výnimkou, ale normou – povedal predseda PZPN.Moderné tréningové centrum, venované všetkým poľským reprezentačným futbalovým tímom, trvalo vyrieši mnoho organizačných záležitostí a zároveň zaručí štandard nevyhnutný na zlepšenie individuálnych a tímových zručností. Na takom mieste – jedinečnom v Európskej merítku – budú mať poľské národné tímy ideálne podmienky pre tréning počas tréningových kempov – zdôraznil Łukasz Wachowski, generálny sekretár PZPN.Činnosť Národného centra školenia, výskumu a tréningu futbalu bude vychádzať z komplexného modelu riadenia vzdelávacích a športových zariadení s niekoľkými kľúčovými prvkami. Predovšetkým bude plniť úlohu tréningového centra slúžiaceho všetkým poľským národným futbalovým tímom - mužským (A, U-21, U-20, U-19, U-18, U-17, U-16, U-15) aj ženským (A, U-19, U-17, U-15), poľským národným futsalovým tímom (A, U-19, A-žen) a tiež poľským národným tímom plážového futbalu (A, U-21). V Otvocku bude tiež prebiehať školenie trénerov a rozhodcov (Škola trénerov PZPN, Centrum školenia rozhodcov a VAR). Moderné zázemie bude slúžiť aj na organizovanie všetkých školiacich akcií PZPN.Národné centrum školenia, výskumu a tréningu futbalu bude takisto vykonávať výskum rozvoja futbalu a koordinovať zavádzanie moderných metód a riešení v oblasti športového školenia. – Spojenie tréningových a výskumných funkcií určite prinesie výsledky nielen pre poľský futbal, ale pre celý šport u nás. Vytvorenie jedného z najmodernejších a najlepších centier v Európe nám dá príležitosť optimálne využiť zručnosti špecialistov pracujúcich s národnými tímami – dodal generálny sekretár PZPN.Ďalšou veľkou výhodou Národného centra školenia, výskumu a tréningu futbalu je jeho poloha. Otwock sa nachádza približne 25 kilometrov od hlavného mesta a má dokonalé spojenie s Varšavou, je pri tom zárukou pokoja a pohody. Napriek svojej krátkej vzdialenosti od najľudnatejšieho mesta Poľska umožní oddýchnuť si od ruchu veľkomesta. Hoci Národné centrum školenia, výskumu a tréningu futbalu bude jedným z najmodernejších zariadení tohto typu na starom kontinente, samotný Otwock ponúka atmosféru histórie. Viac ako storočná budova radnice, malebná rieka Świder alebo Gurewiczova vila postavená v štýle Świdermajer, ktorá patrí k najstarším dreveným stavbám v Európe – to jednoducho musíte vidieť!Informačný servis