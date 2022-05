Klus: Európska integrácia Severného Macedónska by mala byť strategickou prioritou celej Únie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.5.2022 (Webnoviny.sk) - Európska integrácia Severného Macedónska by mala byť strategickou prioritou celej Európskej únie (EÚ). Zdôraznil to štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS), ktorý sa vo štvrtok 12. mája stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Severného Macedónska Zoranom Popovom.„Severné Macedónsko je dôležitým spojencom a partnerom Slovenska v regióne západného Balkánu. Obe naše krajiny sú členmi NATO a ja verím, že opätovné naštartovanie prístupových rokovaní a budúce členstvo Severného Macedónska v Európskej únii nám zásadne uľahčí ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce. Zároveň vďaka vlastnej skúsenosti veľmi dobre vieme, aká dôležitá je pre záujemcov o členstvo v EÚ silná podpora ich proeurópskeho smerovania,“ uviedol Klus.Partneri sa zhodli, že vzťahy medzi Slovenskom a Severným Macedónskom sú na vysokej úrovni, čo okrem iného má potvrdzovať aj minuloročné otvorenie veľvyslanectva Severného Macedónska na Slovensku. Štátny tajomník Popov sa poďakoval za pomoc, ktorú v nedávnom období poskytlo Slovensko Severnému Macedónsku v humanitárnej oblasti, špeciálne v rámci boja proti pandémii COVID-19.Osobitne tiež vyzdvihol fungovanie projektu Národného konventu o EÚ v Severnom Macedónsku, ktorý od roku 2017 podporuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) a Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID).