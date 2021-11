Klus: Extrémisti na Slovensku aj v čase pandémie rozsievajú nenávisť a polarizujú spoločnosť

Spochybňovanie vedeckých poznatkov

Moderné formy radikalizmu

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Extrémisti na Slovensku aj v čase pandémie rozsievajú podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) nenávisť a polarizujú spoločnosť. Robia to nielen na námestiach, ale aj na sociálnych sieťach či na konšpiračných weboch. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).Klus pripomína, že verejnosť je od začiatku pandémie svedkom nárastu počtu nenávistných prejavov a dezinformácií v informačnom priestore. Alarmujúce je podľa neho aj to, že sa tak deje aj s prispením opozície inklinujúcej k ultrapravicovej a radikálnej ideológii, ktorá prispela k veľkej polarizácii spoločnosti.„Sme svedkami spochybňovania pravdy, vedeckých poznatkov aj elementárnych pravidiel spolunažívania v spoločnosti. Je mi ľúto, že aj niektorí politickí predstavitelia na Slovensku hanebne využili pandémiu na populistické zbieranie hlasov a spochybňovanie snáh odborníkov zameraných na ochranu verejného zdravia,“ skonštatoval.Podľa štátneho tajomníka niet pochýb o tom, že falošné správy o vakcínach sú jedným z hlavných dôvodov, prečo občania stále váhajú s očkovaním. „Takto ďalej bojovať proti pandémii nemôžeme. Veda nám poskytuje dostatok odpovedí na to, ako sa vysporiadať s koronavírusom. Nastal čas odmietnuť lži a postaviť sa jasne na obranu pravdy, vedy a slušnosti,“ zdôraznil.Štátny tajomník rezortu diplomacie, počas podujatia Human Forum 2021 v Banskej Bystrici v stredu 24. novembra v diskusii s domácimi a zahraničnými odborníkmi na extrémizmus v spoločnosti upriamil pozornosť najmä na šírenie nenávistných prejavov, radikálnych myšlienok, ale tiež hoaxov v informačnom priestore, špeciálne na sociálnych sieťach.„Už roky upozorňujeme na to, že sa v Európskej únii čoraz viac objavujú extrémistické prejavy, dokonca na miestach a v komunitách, kde sme ich nikdy predtým nezažili. Pandémia COVID-19 ešte viac odhalila, že sa treba vážne zaoberať aj modernými formami radikalizmu a nenávisti v online priestore, ktorý sa následne môže prejaviť aj v bežnom občianskom živote,“ skonštatoval.Klus dodal, že neobmedzená tolerancia dezinformácií a neprávd na sociálnych sieťach, ktoré často šíria aj neexistujúce osoby či internetové boty, prispeli k polarizácii spoločnosti a premietajú sa už aj do reálneho ohrozenia vereného zdravia a demokratického zriadenia na Slovensku.