Klus nesúhlasí so zatváraním hraníc pre nový variant omikron, uškodilo by to ľuďom aj európskemu trhu

Diskutovali o lepšej ochrane hraníc

Trackovanie mobilov ľudí

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Aj napriek novému variantu koronavírusu s názvom omikron sa musí predísť zatváraniu hraníc. To by bolo podľa Martina Klusa (SaS) škodlivé nielen pre občanov, ale aj trh Európskej únie (EÚ), ktorého súčasťou otvorenej ekonomiky je aj Slovensko.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.„Sme v Schengenskom priestore, na to nezabúdajme, a tak sú naše šance realizovať akékoľvek zásadné zmeny dosť obmedzené,“ pripomenul. Klus sa na rokovaní zaujímal aj o lepšiu ochranu hraníc, o tejto téme diskutoval aj s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO).„Osobne si myslím, že nie je na mieste zavedenie nových, ešte prísnejších opatrení, ale treba lepšie dodržiavať tie, ktoré máme. Aj v záujme toho, aby sa predišlo spomínanému zatváraniu hraníc,“ povedal.Klusa znepokojujú aj plné nákupné centrá v Poľsku či Maďarsku. „Sám seba sa pýtam, koľkí z týchto občanov sú zaregistrovaní v eHranici a koľkí z tých, ktorí sú neočkovaní, podstupujú povinnú karanténu, ktorú tu máme už od júla,“ zdôraznil.Uvažuje preto, že by sa znova malo diskutovať o takzvanom trackovaní mobilných telefónov ľudí vracajúcich sa z problematických krajín. „Efektívna by mohla byť aplikácia eKaranténa, rezort diplomacie má tiež aplikáciu Svetobežka. Pravda je však taká, že absolútne minimum občanov tieto aplikácie využíva,“ vyhlásil.