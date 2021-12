NAKA má za sebou úspešný zákrok, obvineniu z podporovania zločineckej skupiny čelí 19 ľudí

Účelové faktúry

Zhabali výpočtovú techniku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil 19 osôb z trenčianskeho a žilinského okresu z trestných činov založenia a zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.Obvinení sú tiež zo skrátenia dane a poistného, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky.Svojím konaním mali štátu spôsobiť škodu 1 640 195 eur. Obvineným osobám hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov, osem osôb vzal sudca do väzby. Informovala o tom Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru.Nelegálna činnosť obvinených mala podľa zistení vyšetrovateľa spočívať v tom, že si zabezpečili rôzne obchodné spoločnosti, a to aj takým spôsobom, že do nich zapísali fiktívne neexistujúce zahraničné fyzické osoby.„Na tie si podvodným spôsobom mali vybaviť zaručené elektronické podpisy a tak komunikovať so štátnymi úradmi. Na tieto osoby mali vyhotoviť splnomocnenia s falošnými osvedčeniami o pravosti podpisov a dokonca ich mali opatriť falošnými úradnými pečiatkami notárov," priblížila Dobiášová.Na základe takýchto falošných náležitostí mali obvinení vytvárať účelové faktúry a znížiť v jednotlivých zdaňovacích obdobiach povinnosť na DPH.Policajti NAKA vykonali celkovo sedem domových prehliadok a šesť prehliadok iných priestorov. U hlavy zločineckej skupiny Petra B. zaistili policajti výpočtovú techniku, nosiče dát, otlačky pečiatok rôznych spoločností, čítačky kariet, bankomatové karty k rôznym účtom a na účely prepadnutia majetku takmer 19-tisíc eur, rôzne šperky a zbrane.Ďalšie veci, ako rôzne listinné dokumenty a techniku, zaistili u ostatných obvinených osôb.