Klus: Rakúsko si uvedomuje vážnosť epidemickej situácie a enormný tlak na zdravotníctvo, preto zavádza lockdown

Nepopulárne rozhodnutia sú nevyhnutné

Očkovanie bude povinné

Druhou možnosťou sú úmrtia

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsko si uvedomuje mimoriadnu vážnosť epidemickej situácie a enormný tlak na tamojšie zdravotníctvo. V tomto kontexte je potrebné vnímať aj rozhodnutie rakúskej vlády, ktorá s platnosťou od pondelka 22. novembra do 12. decembra zavádza plošný lockdown pre zaočkovaných aj nezaočkovaných.Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol Martin Klus (SaS), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).Klus konštatoval, že svet zažíva časy, keď sú aj veľmi nepopulárne rozhodnutia nevyhnutné, pretože od nich závisia životy občanov.„Rakúsko má oveľa vyššiu mieru zaočkovanosti ako my na Slovensku. Plne zaočkovaných je tam 65 percent obyvateľov, aspoň jednu dávku má zhruba 70 percent občanov a v kategórii ľudí vo veku nad 60 rokov sa dokonca blížia k 90 percentnej zaočkovanosti,“ zdôraznil.Lockdown v Rakúsku v praxi znamená, že ľudia nesmú opustiť svoje domovy až na niekoľko výnimiek, ako je nakupovanie základných potrieb. Reštaurácie budú zatvorené a kultúrne podujatia budú zrušené.Po týchto 20 dňoch bude pokračovať lockdown pre nezaočkovaných. Rakúska vláda tiež oznámila, že od 1. februára 2022 začne v krajine platiť povinnosť byť zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19.Klus verí, že rozhodnutie zaviesť povinný lockdown a povinné očkovanie muselo byť pre rakúsku vládu mimoriadne ťažké. Iné ako nepopulárne opatrenia však podľa štátneho tajomníka ani nie sú možné.„Druhou možnosťou sú len ďalšie stovky, možno až tisíce úmrtí, kolabujúce nemocnice a doslova humanitárna kríza, pred ktorou nás už varovali členovia konzília odborníkov,“ povedal a slovenských občanov vyzval opätovne k zodpovednosti a k tomu, aby si uvedomili vážnosť situácie.