Vianočné trhy na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí nebudú, organizátori pripravujú sériu malých koncertov

Zodpovednosť na prvom mieste

Ročná prestávka

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí, ktoré organizuje bratislavské Staré Mesto, sa tento rok neuskutočnia. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.„Rozhodovanie nebolo ľahké, ale zodpovednosť je vždy na prvom mieste. V situácii, keď sa od budúceho pondelka zavádza v červenej Bratislave čiastočný lockdown, sme pristúpili k zmene plánu a vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí nebudú," vysvetlila mestská časť.Už druhý rok sa bude oslava Vianoc v Starom Meste konať v komornej atmosfére. „Tomu sme prispôsobili aj koncept adventného festivalu, v rámci ktorého pre vás pripravujeme sériu malých koncertov v rôznych častiach Starého Mesta," uviedla mestská časť a dodala, že okrem tradičných trhov sa nič nemení.„Stromček je v týchto chvíľach na ceste na Hviezdoslavovo námestie a o pár dní osadíme vianočný strom aj na Rázusovom námestí. A čo nevidieť sa centrum mesta rozžiari svetelnou výzdobou," uzavrela samospráva.Vianočné trhy na Hlavnom námestí by mal otvoriť magistrát Bratislavy po ročnej prestávke v piatok 26. novembra. Pokračovať by mali s novým konceptom zameraným na kvalitu a zero waste. Trhy na Hlavnom námestí potrvajú do 22. decembra a vstup na ne bude podľa aktuálneho nastavenia COVID semaforu v čase spustenia trhov.