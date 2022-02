Klus verí, že k ruskej invázii na Ukrajinu nedôjde. Stiahnutie rodín diplomatov z Kyjeva označil za preventívne opatrenie

Rozhodnutie krízového štábu

Korčok vie, čo robí

13.2.2022 (Webnoviny.sk) - Stiahnutie rodín zamestnancov zo Zastupiteľského úradu SR v Kyjeve a z Generálneho konzulátu SR v Užhorode je preventívnym opatrením.V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to ozrejmil štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR tak rozhodlo v sobotu (12. februára) po zasadnutí krízového štábu. Klus tiež informoval, že slovenský rezort diplomacie toto rozhodnutie učinil v koordinácii s ďalšími európskymi krajinami.„Rodiny našich zamestnancov na Ukrajine majú čas vysťahovať sa z Ukrajiny do pondelňajšej polnoci. Verím však tomu, že žiadny konflikt na Ukrajine nakoniec nebude a v dohľadnej dobe sa tam budú môcť vrátiť," doplnil Klus.Minister hospodárstva a šéf strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík ocenil rozhodnutie rezortu diplomacie o stiahnutí rodín zamestnancov z Ukrajiny. Sulík to povedal v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.„Aj keď nie je vysoká pravdepodobnosť, že sa niečo stane, je zbytočné riskovať. Minister Ivan Korčok (nom. SaS) vie, čo robí, keďže dokáže skvelo plávať v týchto ťažkých diplomatických vodách," uviedol minister hospodárstva.