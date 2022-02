Sulík odmietol spoluprácu v komunálnych voľbách s opozíciou a fašistami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík si nevie si predstaviť, že by SaS v jesenných komunálnych voľbách postavila spoločného kandidáta so stranou Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) či s hnutím Republika.Sulík to povedal v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Zároveň zopakoval, že najvyšší orgán strany vylúčil z akejkoľvek spolupráce stranu Smer – sociálna demokraciu (Smer-SD), Slovenskú národnú stranu (SNS) a Kotlebovcov – Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS).