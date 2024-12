Kmec diskutoval so zamestnávateľmi o pláne obnovy, žiadajú zrýchlenie povoľovacích procesov – FOTO

Chýbajú kvalifikovaní pracovníci

Máme jedny z najdlhších povoľovacích procesov

4.12.2024 (SITA.sk) - Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) sa stretli s podpredsedom vlády SR Petrom Kmecom . Spolu diskutovali o viacerých významných témach týkajúcich sa ekonomiky a rozvoja Slovenskej republiky.Hlavnou témou bola revízia a odpočet čerpania Plánu obnovy a odolnosti SR , pričom Slovensko by malo predložiť piatu žiadosť o platbu Európskej komisii (EK). „Zamestnávateľom dlhodobo chýbajú kvalifikovaní pracovníci, a preto by uvítali, keby sa do plánu obnovy vrátilo opatrenie na prilákanie zahraničných talentov,“ uviedol 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský. Okrem toho diskutovali aj o dopade prijímanej legislatívy, ktorej súčasťou je aj konsolidácia verejných financií či zavedenie transakčnej dane a jej dopad na podniky a domácnosti.Podpredseda vlády Peter Kmec ubezpečil zamestnávateľov, že plán obnovy poskytuje východisko pre implementáciu reforiem na stabilizáciu verejných financií a podporu dlhodobého ekonomického rastu.Zamestnávatelia upozornili aj na nedostatky v čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie a príliš dlhé povoľovacie procesy, ktoré brzdia realizáciu projektov. Prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga poukázal na to, že Slovensko patrí ku krajinám s najdlhšími povoľovacími procesmi.Požaduje preto od slovenskej vlády zapojenie sa do medzinárodných iniciatív na predĺženie čerpania Plánu obnovy. Podpredseda vlády Kmec priznal tieto výzvy a dodal: „neustále rokujeme s Európskou komisiou na vyriešenie týchto otázok.“