Pozor, exkluzívna limitka IQOS ILUMA by Steve Aoki je už v predaji

Súhra výnimočného dizajnu a prelomovej technológie

Prichádza v dvoch verziách: IQOS ILUMA MID a IQOS ILUMA ONE



IQOS ILUMA MID ponúka kontrast medzi tlmenou čiernou a žiarivo zelenou farbou. Čierny kryt je mäkký na dotyk, žiarivo zelené bočné dvierka zas pripomínajú kožu. Luminiscenčné "Aoki" určite neprehliadnete. Nahrievač je vybavený jasne žiarivým zeleným tlačidlom. A nakoniec "IQOS X Steve Aoki" zboku a hliníkový krúžok v žiarivo zelenej farbe vytvárajú decentnú grafiku. Doporučená maloobchodná cena je 59 eur.

IQOS ILUMA ONE v žiarivo žltej farbe prechádza od jasnej žltej až po pútavú čiernu farbu. To všetko v hliníkovom tele so saténovou povrchovou úpravou, ktorá je doplnená v tme svietiacim logom "Aoki". Doporučená maloobchodná cena je 35 eur.



4.12.2024 (SITA.sk) -Limitovaná edícia IQOS by Steve Aoki vznikla na oslavu 10. výročia IQOS a je plná inovácií a farieb. Podieľal sa na nej hviezdny Steve Aoki, svetoznámy DJ povestný svojou energickou hudbou a schopnosťou prepájať ľudí. Podieľal sa na každom detaile tejto limitovanej edície. "Som nadšený, že môžem priniesť niečo také výnimočné. Spolupráca s IQOS je pre mňa spôsob, ako spojiť technológiu, dizajn a emócie," hovorí Aoki. Zároveň dodáva: "Svet žiari iba vtedy, keď každý odhalí svoju vnútornú farebnosť." A práve tou je nová limitka špecifická.Špeciálne upravený dizajn limitovanej edície je odvážny, s kontrastnými neónovými farbami, špeciálnymi povrchovými úpravami a ikonickým logom Aoki, ktoré svieti v tme. Dospelého užívateľa bezdymových zariadení tak pobáda rozjasniť svoj svet bez dymu. Bezdymové zariadenia IQOS totiž tabak vďaka technológii indukčného nahrievania nespaľujú, ale nahrievajú zvnútra. Pri používaní zariadenia tak vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym. Rovnako nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok.Limitovaná edícia zariadení IQOS by Steve Aoki prichádza v dvoch modeloch a v predaji je od 2. decembra. Pozor, dostupný je len limitovaný počet kusov.Ak máte radi originalitu, tá sa dá dosiahnuť jedinečnými doplnkami, napríklad bočným krytom, súpravou ozdobných krúžkov, ale aj dekoratívnym čiastočným krytom alebo cestovným puzdrom. Vianočný darček tak môže byť nielen praktický, ale aj veľmi originálny.Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Informačný servis