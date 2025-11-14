|
Sobota 15.11.2025
Meniny má Leopold
14. novembra 2025
Kmec ponúkol Šutajovi Eštokovi svoju demisiu, šéf Hlasu-SD ju prijal
Matúš Šutaj Eštok v zverejnenom stanovisku uviedol, že mu Peter Kmec ponúkol svoju demisiu a ja on prijal. „Aj keď sa mi ...
Zdieľať
15.11.2025 (SITA.sk) - Matúš Šutaj Eštok v zverejnenom stanovisku uviedol, že mu Peter Kmec ponúkol svoju demisiu a ja on prijal. „Aj keď sa mi neprijímala ľahko, považoval som to za svoju povinnosť a za správnu vec. Verejný záujem musí byť nadradený funkciám. Dohodli sme sa, že verejnosť budeme informovať nasledujúci deň," dodal minister vnútra a predseda strany Hlas-SD.
Šutaj Eštok chce zároveň zdôrazniť, že prevziať osobnú zodpovednosť už pri samotnom vzniku pochybností si vyžaduje charakter a zaslúži si rešpekt. Takýto krok podľa jeho slov nebýva v našej politike častý. „No Peter Kmec ho urobil," dodal.
Hlas podľa Šutaj-Eštoka konal bez potreby verejného gesta pána premiéra, ktoré ako verí nesúviselo s udalosťami v Poprade. „O demisii bolo rozhodnuté. Rovnaký prístup považujeme za normu a predpokladáme, že ho uplatnia všetci členovia vlády vrátane ministrov premiéra" pokračoval.
Šutaj-Eštok zdôraznil, že si povedali, že budú iní ako tí pred nami a demisia Petra Kmeca je konkrétny dôkaz, že sa svojho prísľubu verejnosti držia.
Kmec je podľa Šutaj Eštoka skúsený diplomat a čestný človek, ktorý si počas celej kariéry zakladal na slušnosti a korektnosti. Jeho rozhodnutie odísť je signál verejnosti, že Hlas dokáže urobiť aj kroky, ktorým sa iní vyhýbajú. Svojím odchodom nepriznáva vinu, ale prejavuje úctu voči občanom Slovenska.
„Ako som včera avizoval, dal som pokyn na okamžité pozastavenie výziev a na spustenie dôkladného auditu celého procesu. Kým nebudú všetky okolnosti vysvetlené a overené, nebude sa pokračovať v žiadnych ďalších krokoch. Ochrana verejných zdrojov musí byť prioritou. Tohto prístupu sa budeme držať aj naďalej a rovnaký štandard budeme očakávať aj od ostatných. Dôvera občanov je základom fungovania štátu a je našou povinnosťou ju každým rozhodnutím posilňovať," dodal Šutaj Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Kmec ponúkol Šutajovi Eštokovi svoju demisiu, šéf Hlasu-SD ju prijal © SITA Všetky práva vyhradené.
