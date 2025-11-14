Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 15.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leopold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. novembra 2025

Kmec ponúkol Šutajovi Eštokovi svoju demisiu, šéf Hlasu-SD ju prijal


Tagy: Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Predseda strany Hlas-SD

Matúš Šutaj Eštok v zverejnenom stanovisku uviedol, že mu Peter Kmec ponúkol svoju demisiu a ja on prijal. „Aj keď sa mi ...



Zdieľať
matus sutaj estok peter kmec 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Matúš Šutaj Eštok v zverejnenom stanovisku uviedol, že mu Peter Kmec ponúkol svoju demisiu a ja on prijal. „Aj keď sa mi neprijímala ľahko, považoval som to za svoju povinnosť a za správnu vec. Verejný záujem musí byť nadradený funkciám. Dohodli sme sa, že verejnosť budeme informovať nasledujúci deň," dodal minister vnútra a predseda strany Hlas-SD.

Zaslúži si rešpekt


Šutaj Eštok chce zároveň zdôrazniť, že prevziať osobnú zodpovednosť už pri samotnom vzniku pochybností si vyžaduje charakter a zaslúži si rešpekt. Takýto krok podľa jeho slov nebýva v našej politike častý. No Peter Kmec ho urobil," dodal.

Hlas podľa Šutaj-Eštoka konal bez potreby verejného gesta pána premiéra, ktoré ako verí nesúviselo s udalosťami v Poprade. „O demisii bolo rozhodnuté. Rovnaký prístup považujeme za normu a predpokladáme, že ho uplatnia všetci členovia vlády vrátane ministrov premiéra" pokračoval.

Okamžité pozastavenie výziev


Šutaj-Eštok zdôraznil, že si povedali, že budú iní ako tí pred nami a demisia Petra Kmeca je konkrétny dôkaz, že sa svojho prísľubu verejnosti držia.

Kmec je podľa Šutaj Eštoka skúsený diplomat a čestný človek, ktorý si počas celej kariéry zakladal na slušnosti a korektnosti. Jeho rozhodnutie odísť je signál verejnosti, že Hlas dokáže urobiť aj kroky, ktorým sa iní vyhýbajú. Svojím odchodom nepriznáva vinu, ale prejavuje úctu voči občanom Slovenska.

„Ako som včera avizoval, dal som pokyn na okamžité pozastavenie výziev a na spustenie dôkladného auditu celého procesu. Kým nebudú všetky okolnosti vysvetlené a overené, nebude sa pokračovať v žiadnych ďalších krokoch. Ochrana verejných zdrojov musí byť prioritou. Tohto prístupu sa budeme držať aj naďalej a rovnaký štandard budeme očakávať aj od ostatných. Dôvera občanov je základom fungovania štátu a je našou povinnosťou ju každým rozhodnutím posilňovať," dodal Šutaj Eštok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Kmec ponúkol Šutajovi Eštokovi svoju demisiu, šéf Hlasu-SD ju prijal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Predseda strany Hlas-SD
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Mestský úrad v Trnave zostane 17. novembra zatvorený, takisto aj župný úrad a ďalšie inštitúcie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 