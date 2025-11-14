|
Piatok 14.11.2025
Meniny má Irma
Denník - Správy
14. novembra 2025
Mestský úrad v Trnave zostane 17. novembra zatvorený, takisto aj župný úrad a ďalšie inštitúcie
V Trnave bude v pondelok 17. novembra mestský úrad na Trhovej ulici zatvorený, rovnako aj radnica na Hlavnej ulici. Zatvorené budú mať aj všetky mestské organizácie s výnimkou zariadení poskytujúcich nepretržité ...
14.11.2025 (SITA.sk) - V Trnave bude v pondelok 17. novembra mestský úrad na Trhovej ulici zatvorený, rovnako aj radnica na Hlavnej ulici. Zatvorené budú mať aj všetky mestské organizácie s výnimkou zariadení poskytujúcich nepretržité služby. Rozhodlo o tom vedenie mesta. Mesto Trnava sa takto podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej pripája k inštitúciám, organizáciám i jednotlivcom, pre ktorých 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, nie je obyčajným dňom.
„17. november si ako samospráva symbolicky uctíme pracovným voľnom na všetkých pracoviskách, kde je to možné. Vnímame to ako dôležité gesto na podporu demokracie, občianskej odvahy a zodpovednosti za budúcnosť krajiny,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.
Čo sa týka škôl, podľa aktuálnych informácií budú 17. novembra v Trnave zatvorené všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta okrem ZŠ s MŠ na Spartakovskej. Otvorené ostávajú tiež materské školy na Spartakovskej 5, 6 a 10, Narcisovej 2 a Vančurovej 38.
Situácia sa však podľa Veroniky Majtánovej ešte môže zmeniť, pretože zamestnanci škôl majú stále možnosť požiadať o voľno v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy. „Riaditeľom sme odporučili školy zavrieť, avšak rozhodnutie bolo na nich, nie je to kompetencia zriaďovateľa,“ spresnil primátor.
Zamestnancov mesta o zatvorení pracovísk počas 17. novembra informovala prednostka MsÚ Katarína Koncošová. „Tento deň je dôležitou pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí aj naša spoločnosť – slobody, úcty k jednotlivcovi, možnosti otvorene vyjadrovať názory a podieľať sa na formovaní spoločnosti. Vážiť si slobodu znamená chrániť priestor pre dôstojnú prácu, férové vzťahy a ľudský prístup v každej oblasti života,“ uviedla.
Trnavský samosprávny kraj vytvorí v rámci svojej pôsobnosti 17. novembra podmienky, aby sa zamestnanci a študenti všade tam, kde to okolnosti umožňujú, mohli osobne zúčastniť na spomienkových podujatiach, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách alebo si pripomenúť tento deň individuálnou formou. Uvádza sa to vo vyhlásení ku Dňu boja za slobodu a demokraciu, ktoré prijali poslanci Trnavského samosprávneho kraja. V praxi to znamená, že väčšina župných inštitúcií bude v pondelok 17. novembra zatvorená.
„V pondelok 17. novembra zostane župný úrad zatvorený. Riaditeľom organizácii župy odporúčame, aby postupovali rovnako, keď to prevádzkové podmienky umožnia,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Dodal, že riaditelia župných stredných škôl môžu udeliť riaditeľské voľno.
„Deň, ktorý ukončil totalitný režim, otvoril cestu k slobodným voľbám a k životu v demokratickej spoločnosti, je pre nás nielen historickou spomienkou, ale aj inšpiráciou, aby sme stále dbali o hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy. Namiesto zrušenia pracovného pokoja považujeme za našu povinnosť udeliť voľno a tak vytvoriť priestor na dôstojné oslavy výročia Nežnej revolúcie,“ skonštatoval Viskupič s tým, že po roku 1989 bola obnovená samospráva ako základ demokratického zriadenia.
V rámci osláv Novembra ’89 kraj aj tento rok pripravil sériu podujatí pod názvom Mesiac slobody v Trnavskej župe. 17. novembra bude v župnom Kreatívnom centre v Trnave od 16:00 do 21:00 prezentovaná audiovizuálna inštalácia Revolucionár od súčasného slovenského umelca Matúša Maťátka.
Deň boja za slobodu a demokraciu v tomto roku po prvýkrát od jeho zavedenia v roku 2001 nebude aj dňom pracovného pokoja. Bude teda pracovným dňom, čo je dôsledok konsolidačných opatrení vlády SR a rozhodnutia Národnej rady SR.
Zdroj: SITA.sk - Mestský úrad v Trnave zostane 17. novembra zatvorený, takisto aj župný úrad a ďalšie inštitúcie © SITA Všetky práva vyhradené.
