Kmec potvrdil ďalší list z Bruselu, zodpovedali 80 percent otázok týkajúcich sa novely Trestného zákona

21.7.2024 (SITA.sk) - Zhruba 80 percent otvorených otázok Európskej komisie týkajúcich sa novely Trestného zákona už bolo zodpovedaných a komisia s nimi vyjadrila súhlas. Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii V politike na TA3 vicepremiér pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec Zvyšných 20 percent sa podľa neho týka rôznej interpretácie toho, čo je ochrana finančných záujmov Európskej únie . Cesta k peniazom v rámci štvrtej platby z plánu obnovy je však podľa neho otvorená."V rámci štvrtej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy sme očistili všetky otvorené otázky týkajúce sa Trestného zákona tak, aby štvrtá žiadosť vo výške 800 miliónov prišla v najbližších týždňoch. V piatok predchádzajúci týždeň prišla komunikácia Európskej komisie – generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, ktoré sa bezprostredne netýka plánu obnovy, ktoré konštatovalo, že všetky otvorené otázky týkajúce sa štvrtej žiadosti o platbu boli novelizáciou ošetrené," uviedol Kmec.Otvorené podľa neho zostali otázky týkajúce sa právneho štátu, v ktorých ministerstvo spravodlivosti naďalej komunikuje s Európskou komisiou. Poslanci Národnej rady SR 16. júla schválili opravu novely Trestného zákona, ktorá reaguje na pripomienky Európskej komisie. Rozhodnutie Ústavného súdu SR podľa vicepremiéra výrazne upokojilo situáciu a "ak budeme rešpektovať výrok Ústavného súdu SR, situácia sa dostane do normálu."Kmec je presvedčený, že Európska komisia je ovplyvnená názormi slovenskej opozície a skonštatoval tiež, že opozičné protesty proti novele Trestného zákona na námestiach viedli k atentátu na premiéra Roberta Fica Poslanec za KDH Jozef Hajko obe tvrdenia v relácii odmietol. Zdôraznil, že Európska komisia má vlastný názor, nepotrebuje sa riadiť názorom slovenskej opozície. Upozornila Roberta Fica hneď na začiatku, aby sa nepokračovalo v prijímaní novely a aby sa akékoľvek zmeny najprv odborne pripravili. Hajko nesúhlasí ani s tým, že opozičné protesty viedli k atentátu. Kritizuje tiež nečinnosť vlády v oblasti čerpania peňazí z plánu obnovy."Namiesto toho, aby sme sedem mesiacov už využívali na čerpanie peňazí z európskych zdrojov, zaoberáme sa novelou Trestného zákona a robíme novelu na novelu. Sme v polovici programovacieho obdobia a čerpáme menej ako dve percentá," poukázal Hajko.Podľa Kmeca teraz nabieha implementačná fáza. "Na účte máme dve miliardy eur, teraz by nám malo prísť 800 miliónov. Blíži sa piata žiadosť o platbu do výške 600 miliónov eur, máme ešte štyri – päť mesiacov, aby sme žiadosť o piatu platbu podali ku koncu roka,"