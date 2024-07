Ukrajinské jednotky protivzdušnej obrany zničili všetky ruské drony smerujúce na Kyjev 

21.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské jednotky protivzdušnej obrany zničili všetky ruské bezpilotné lietadlá smerujúce v noci na nedeľu na Kyjev a na jeho okolie. Ruský nočný útok nespôsobil v Kyjeve nijaké obete na životoch ani škody. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy ukrajinského hlavného mesta Serhij Popko Podľa jeho slov išlo minimálne o piaty pokus Rusov zaútočiť na hlavné mesto dronmi za ostatné dva týždne.„Útočníci aktívne hľadajú príležitosť zasiahnuť Kyjev. Testujú svoju novú taktiku, hľadajú cesty do hlavného mesta a snažia sa odhaliť umiestnenie našich systémov protivzdušnej obrany," povedal Popko. Obyvatelia Kyjeva by podľa neho preto nemali zabúdať na reálnosť hrozby.„Neignorujte výstrahy pred náletom! Keď sa vydá výstraha pred náletom, vždy vyhľadajte úkryt!," dodal.