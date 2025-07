Kmecov úrad má rozdeliť desiatky miliónov eur na vedu, podľa Nadácie Zastavme korupciu hrozí podobná kauza ako za Plavčana

Extrémny priestor na politické zásahy

Najvážnejšie nedostatky

Nejasné sú i odborné kvalifikácie členov komisie

Nadácia Kmecovi napísala list

14.7.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu vystríha pred problémami pri prerozdeľovaní desiatok miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti na vedu . Ako ozrejmila, Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti má rozdeliť rekordných 180 miliónov eur na podporu výskumu a inovácií, konkrétne ide o dve výzvy z Plánu obnovy.Nadácia varuje pred tým, že schéma rozdeľovania prostriedkov je nastavená tak, že hrozí vznik korupčnej kauzy podobnej tej, ktorá tu bola za bývalého ministra školstva Petra Plavčana . "Pre masívne podozrenia z korupcie vtedy Európska komisia Slovensku pozastavila vyplácanie eurofondov. Kauza skončila Plavčanovou demisiou a zrušením celej výzvy," pripomína Zastavme korupciu.Ako ďalej nadácia ozrejmila, ide o výzvy na podporu výskumu a vývoja v oblastiach biotechnológií a robotiky a automatizácie. Výzvy boli vyhlásené v júni, žiadatelia môžu žiadosti podávať do 16. augusta. V rámci každej z nich by malo byť rozdelených 90 miliónov eur."Podmienky výziev a štatút hodnotiacej komisie vytvárajú extrémny priestor na politické zásahy, klientelizmus či netransparentný výber projektov. V konečnom dôsledku môže ísť o najväčšie plytvanie verejnými zdrojmi v oblasti vedy za posledné roky," varuje zástupca riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Martin Suchý Analýza nadácie identifikovala medzi najvážnejšími nedostatkami napríklad to, že všetkých členov komisie má menovať jediný úradník, a to vedúci úradu, bez verejnej nominácie či odborného preverenia. "Celý proces výberu hodnotiteľov aj rozhodovania tak ostáva v rukách jedného človeka," podotýka Zastavme korupciu.Poukazuje tiež na to, že tajomník komisie bude akousi pomyselnou "šedou eminenciou”, keďže bude administrovať celý proces, a tiež bude mať rozhodujúci vplyv na priebeh hodnotenia. Zároveň ale nenesie žiadnu priamu zodpovednosť."Konflikt záujmov riešený iba čestným vyhlásením, ktoré nikto neoveruje a neexistuje mechanizmus jeho kontroly počas celého trvania funkcie," uvádza ďalej nadácia a dopĺňa, že nejasné sú i odborné kvalifikácie členov komisie. V schéme totiž nie je definované, akú odbornosť musia spĺňať, prípadne ako bude zabezpečené, že hodnotitelia budú mať relevantné skúsenosti napríklad v oblasti biotechnológií či automatizácie."V komisii chýbajú hodnotitelia zo zahraničia, čo sa pri iných schémach osvedčilo. Finálne rozhodnutia opäť prijíma vedúci úradu, ktorý môže odporúčania komisie ignorovať bez povinnosti ich odôvodniť," vymenúva ďalej Zastavme korupciu.Nadácia Zastavme korupciu je toho názoru, že takéto slabiny v nastavení procesov vytvárajú príležitosť na "dohody v zákulisí”, klientelizmus aj politické ovplyvňovanie rozdeľovania verejných prostriedkov.Podpredsedovi vlády Petrovi Kmecovi napísala nadácia list s viacerými odporúčaniami. Ide napríklad o zapojenie nezávislých odborných autorít a akademickej sféry do nominácie členov komisie, zavedenie overiteľného systému preverovania konfliktov záujmov či posilnenie úlohy medzinárodných hodnotiteľov. Zároveň mu odporučila aj transparentné zverejňovanie všetkých hodnotení projektov aj dôvodov rozhodnutí."Úrad na podnet však doposiaľ nereagoval," uvádza Zastavme korupciu. Na Kmeca apeluje, aby sa k listu a návrhom transparentne vyjadril a ukázal plán, ako chce zabezpečiť efektívne a férové čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy."Minister Plavčan kedysi tvrdil, že pri eurofondoch na vedu nič nezanedbal. Dnes jeho kauzu pozná celé Slovensko a európske inštitúcie ju považujú za odstrašujúci príklad. Dúfame, že podpredseda vlády Kmec sa poučí z minulosti a ešte pred rozdelením 180 miliónov zabezpečí zmeny, ktoré znížia riziko korupcie na minimum," uzavrel Suchý.