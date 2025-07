Súd rozhodne, či ponechá obžalovaného Bombica vo väzbe. Obhajoba označuje ďalšie obvinenie za účelové

Prokurátor odboru závažnej kriminality



Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal v piatok 4. júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch, a to pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.Senát Najvyššieho súdu SR ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Daniela Bombica. Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti.

14.7.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd rozhoduje, či ponechá obžalovaného Daniela Bombica vo väzbe. Ako v pondelok uviedol jeho právny zástupca David Lindtner , verdikt by mal súd vyniesť v utorok 15. júla. Obhajoba podľa Lindtnera v tejto súvislosti argumentuje nepôvodnosťou obvinení, ako aj ďalšieho trvania väzby.Bombicovi pritom od jeho vzatia do väzby koncom apríla pribudlo ďalšie obvinenie. Podľa Lindtnera však ide o "štandardné účelové obvinenie". Ide pritom podľa neho o ukázanie gesta, ktoré je identifikačným poznávacím znakom Bombica."Je toto gesto O.K.," uviedol Lindtner s tým, že prokuratúra a vyšetrovateľ toto gesto identifikovali ako prejav extrémizmu . "Obžalovaný toto gesto nikdy neukazoval v extrémistickom kontexte. Vysvetľovali sme to opakovane, že toto gesto ukazuje dlhodobo, od malička," zdôraznil Bombicov advokát.