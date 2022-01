Kmotrík predal televíziu TA3 českému podnikateľovi Voráčkovi z firmy Blueberg Media

Dlhoročné plány sa naplnili

Ozdravné opatrenia v denníku Pravda





Michal Voráček má viac ako 30-ročné skúsenosti v oblasti médií, zakladal a bol spoločníkom vydavateľstva Ringier v SR aj ČR v 90. rokoch 20 storočia. Pôsobil aj v televíziách Nova a Prima. Na Slovensku bol do októbra 2021 spolumajiteľom vydavateľstva Our Media SR. Okrem spoločnosti Blueberg Media sa venuje mediálnemu poradenstvu a nadačnej činnosti.



26.1.2022 - Skupina Grafobal Ivana Kmotríka predala televíziu TA3. Novým majiteľom sa stal český podnikateľ v médiách Michal Voráček a jeho firma Blueberg Media. Doterajšiu generálnu riaditeľku Mirjanu Hron Sikimič, ktorá ostáva v skupine Grafobal, vystrieda Ján Svoboda, ktorý pôsobil ako predseda predstavenstva vydavateľstva Our Media.Vo vedení televízie zostáva jej doterajšia riaditeľka spravodajstva Zuzana Martináková. „Plán predať televíziu sa rodil už niekoľko rokov a je súčasťou stratégie skupiny orientovať sa na náš core biznis,“ povedal majiteľ Grafobal Group Ivan Kmotrík.„Do televízie TA3 som prišla ako manažér s hlavnou úlohou nastaviť obchodné procesy, zlepšiť hospodárenie a pripraviť ju k obchodnej transakcii. Tieto ciele považujeme za úspešne splnené,“ povedala Sikimič s tým, že predajom televízie sa jej úloha v nej skončila. „V skupine Grafobal Group sa stávam súčasťou vedenia spoločnosti,“ dodala Mirjana Sikimič.Ján Svoboda zavŕšil obdobné strategické procesy aj v spoločnosti Our Media (pôvodne Perex), kde do januára 2022 pôsobil ako predseda predstavenstva. Vydavateľstvo, ktoré má v portfóliu mienkotvorný denník Pravda, dostal vďaka ozdravným opatreniam po desiatich rokoch do zisku.Počas jeho pôsobenia vydavateľstvo naštartovalo aj online televízie TV Varecha a TV Pravda, či portál Mediaklik. Vzhľadom na túto skúsenosť a výsledky v Our Media sa nový majiteľ TA3 rozhodol angažovať Jána Svobodu vo svojom novom televíznom projekte.Televízia TA3 funguje na slovenskom mediálnom trhu už 20 rokov. Je to jediná spravodajská televízia.