Čaká nás sex bez ľudí? A mäso bez zvierat?

Nereagovali. Teraz s pokrokom sa do takýchto bábik zabudováva umelá inteligencia,“ tvrdí technologický influencer a odborník na umelú inteligenciu Martin Spano.

Sex bez ľudí, mäso bez zvierat je veľmi zaujímavý výskum inovácií v štyroch oblastiach: sex, mäso, smrť a narodenie/život.

Autorka cestuje, hľadá najnovšie vynálezy a inovácie, ktoré ukazujú, ako (možno) budeme jesť v budúcnosti, ako budeme umierať, aký budeme mať sex...

Vypočujte si podcast s Martinom Spanom, v ktorom rozoberá túto knihu:

Čo všetko už čoskoro prenecháme technike? A ako nás to zmení?

Napríklad v kapitole o sexe bez ľudí navštívi kalifornskú firmu, kde tím odborníkov na AI vyvíja novú ženu, ktorá sa dokáže usmievať, trepotať viečkami, rozprávať (pýtať sa, aj odpovedať), vie vzdychať rôznymi spôsobmi pri rôznych dotykoch. Jej vagína má vlastný vyhrievací a mazací systém...a slúži mužom na sex.

Harmony je nadpriemerná sexuálna bábika, panna, ktorá je viac ako len pomôcka pri masturbácii. Čaká nás SEX bez ĽUDÍ?

Na inom mieste bežia preteky o vývoj čistého mäsa - mäsa bez zvierat. Laboratórne vypestované jedlo vyrobené zo živočíšnych buniek. Veď mäsopriemysel je krutý a znečisťuje planétu, tak prečo nevymyslieť niečo čistejšie a menej toxické?

Alebo umelá maternica, biotaška, vďaka ktorej by mohol byť pôrod jednoduchý a prirodzený.

A tiež rastúci trh so samovražednými súpravami a nástrojmi, ktoré sľubujú rýchlu a bezbolestnú smrť pre starších a nevyliečiteľne chorých ľudí. Každý má predsa právo odísť, keď to uzná za vhodné - keď nesmierne trpí, má nevyliečiteľnú chorobu, je v terminálnom štádiu...

Kleemanová je novinárka a dokumentaristka, ktorá sa špecializuje na technológie v spojení so sociálnymi záležitosťami. Ona sama sa snaží pochopiť, kam technológie postúpili, čo nás asi čaká a či to naozaj príde. Je skeptická, veľa sa pýta, občas aj vŕta, aby sa dozvedela viac. Niekedy ide až pod kožu, neprijíma to, čo vidí, len tak, bez uvažovania a spochybňovania. Polemizuje a neraz ukazuje svoj znepokojený pohľad na to, čo môže priniesť budúcnosť.

Sex bez ľudí, mäso bez zvierat z vydavateľstva Ikar je kniha o vede, technike a technológiách, o marketingu v súčasnosti („Keď si uvedomím, aké lukratívne by bolo predávať údaje, ktoré od majiteľov zhromaždia sexuálni roboti, zadávateľom reklamy, otrasie to mnou.“).

O základných ľudských túžbach a snoch. Hoci je to miestami zábavné, ironizujúce, musíte to čítať po troškách, pretože niektoré veci vás omráčia, zaskočia a musíte sa nadýchnuť.

Milan Buno, knižný publicista