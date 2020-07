Kmotríka ml. sklamal záujem o zápas s Michalovcami, klub potrebuje ešte väčšiu podporu slovanistov

Slovan sa ocitol v ťažkej situácii

Klub potrebuje väčšiu podporu fanúšikov

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na sobotňajší duel najvyššej slovenskej futbalovej súťaže medzi majstrovským Slovanom Bratislava a Zemplínom Michalovce sa predalo približne 2300 vstupeniek.Uvedené číslo iba mierne prevyšujúce 10% kapacity štadióna na Tehelnom poli veľmi sklamalo generálneho riaditeľa "belasých" Ivana Kmotríka ml., ktorý sa dlhodobo usiluje o pozitívnejšiu spätnú väzbu zo strany fanúšikov."Investovali sme obrovské množstvo energie, aby sa liga vôbec obnovila a aby sa ľudia mohli vrátiť na tribúny. Osobne som sa do tejto témy vložil a každým dňom som za vás bojoval, pretože som chcel, aby sme sa čím skôr stretli na štadióne. Aj na základe reakcií som očakával, že na oba domáce zápasy po štvormesačnej pauze zaplníme celú dostupnú kapacitu štadióna. O to viac ma sklamal záujem o zápas s Michalovcami," uviedol funkcionár Slovana na oficiálnom klubovom webe.Podľa Kmotríka ml. aktuálna situácia spojená s pandémiou koronavírusu zasiahla všetky športové odvetvia a kluby."My nie sme výnimka, len sme o tom toľko nehovorili, pretože sme nechceli ľudí zaťažovať negatívnymi myšlienkami," podotýka a zároveň zdôrazňuje, že pri niekoľkomesačnom výpadku príjmov sa aj najslávnejší slovenský klub ocitol vo veľmi ťažkej situácii."Robíme, čo môžeme, aby sme túto situáciu zvládli a minimálne udržali úroveň, kam sme sa ako klub dostali. Bez spätnej väzby od ľudí však toto snaženie nemá zmysel. Verili sme, že dvomi domácimi zápasmi s divákmi aspoň čiastočne vykompenzujeme výpadok príjmov a spoločne sa pozitívne naštartujeme pred novou sezónou. Táto sezóna je športovo úspešná, keď sme obhájili titul a dostali sa do skupiny európskeho pohára. Naše nemalé investície do stavby kádra sa vrátili v športových výsledkoch. Zatiaľ sa však nevracajú v číslach návštevnosti, a keď k tomu pripočítame dva zavreté zápasy a pokuty v Európskej lige i pokutu a zavretý štadión po zápase s Trnavou, vychádza nám nemilý obraz," dodal.Bratislavčania si vážia všetkých priaznivcov a vyzdvihujú krok mnohých držiteľov permanentiek. Tí mali na výber tri možnosti kompenzácie, pričom väčšina si zvolila prvú možnosť a pomohla takto klubu."Potrebujeme však ešte väčšiu podporu aj zo strany ďalších slovanistov. Je nepochopiteľné, že kým v Dunajskej Strede zaplnili v stredu takmer celú dostupnú kapacitu, v Bratislave sa predá len cez dvetisíc vstupeniek. Po tom, ako sme Bratislavu úspešne reprezentovali v Európe i doma, je toto sklamaním a otvára nám viacero otázok smerom do budúcna," uzavrel Ivan Kmotrík ml.