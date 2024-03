Kňažko sa ostro pustil do Fica. Takto ďaleko nezašiel ani Mečiar, skonštatoval

Proruský charakter

Demagógia spred roka 1989

Stretnutie Blanára s Lavrovom

8.3.2024 (SITA.sk) - Žiadny iný slovenský premiér tak vážne nepoškodil vzťahy s Českom ako Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to bývalý minister zahraničných vecí Milan Kňažko v relácii Rozstřel portálu iDNES.cz. Reagoval tak na prehlásenie českého premiéra Petra Fialu , ktorý rokovanie slovenskej a českej vlády nepovažuje za vhodné.Český minister zahraničných vecí Ján Lipavský rovnako zdieľa tento názor, pričom podľa neho nie je možné zastierať, že existujú rozdielne názory na kľúčové zahraničné témy. Kňažko konštatoval, že takto ďaleko nezašiel ani šéf HZDS Vladimír Mečiar . Súčasne uznal, že reakcia českej vlády na otočenie sa Slovenska smerom na východ bola nad očakávania tvrdá, no pochopiteľná.Podľa Kňažka je nutné stavať vzťahy s jednotlivými štátmi na dôvere, obzvlášť v dobe, keď je za slovenskými hranicami vojna. „Predseda slovenskej vlády, ktorý má proruský charakter, môže byť vo veci dôvery rizikovým faktorom," vyhlásil Kňažko.Podľa neho„Ale v tom prípade nehovorí za všetkých. Ja osobne nepovažujem Fica za svojho predsedu vlády a za niekoho, kto by hovoril mojím menom. Myslím si, že je nás na Slovensku väčšina, ktorá chce patriť na Západ, do sveta liberálnej demokracie," uviedol Kňažko a pokračoval s tým, že„A obviňovanie Západu, že Západ chce vojnu a on chce mier, to je demagógia, ktorá mi pripomína dobu pred rokom 1989. Fico tak iba nadbieha voličom, ktorí neprekypujú politickou znalosťou situácie," doplnil Kňažko, podľa ktorého sú v túto chvíľu vzťahy medzi Českom a Slovenskom najhoršie od rozpadu federácie.Fico podľa Kňažka poškodzuje meno SR a zásadne mení smerovanie slovenskej zahraničnej politiky bez toho, aby na to mal mandát. „Je potrebné si uvedomiť, že koncepcia zahraničnej politiky bola spracovaná na jeseň roku 1992 a bola prijatá širokým politickým a spoločenským súhlasom," priblížil Kňažko a dodal, že od tej doby to žiadna vláda neporušila.Podľa Kňažka bolo škandálom aj to, že slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár Smer-SD ) rokoval na fóre v Turecku s ruským šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom , čím sa stretol s predstaviteľom štátu, ktorý Slovensko označil ako nepriateľskú krajinu.Kňažko je presvedčený, že Fico sa usiluje o to, aby prestali platiť demokratické pravidlá. „Chce obmedziť existenciu nezávislých inštitúcií, ktoré ho ohrozujú. Potrebuje si ich znovu privlastniť. Robí všetko pre to, aby zmenil trestný poriadok, aby jeho ľudia, vrátane členov jeho vlády, unikli trestu, ktorý im s veľkou pravdepodobnosťou hrozí za všetko, čo doteraz spáchali." zdôraznil exminister zahraničných vecí, podľa ktorého sa Fico snaží o zavedenia autokratického systému po vzore Bieloruska, v čom môže byť Putin jeho spojencom.Opozícia by podľa neho mala ukončiť tento typ vládnutia a vyzvať k občianskej neposlušnosti, pretože na súčasné kroky nemá predseda vlády mandát. „Nemá mandát na to, aby takýmto spôsobom ohrozoval vzájomné vzťahy s Českom a aby ohrozoval vzťahy v EÚ a NATO ," uzavrel Kňažko.