Korčok alebo Pellegrini? Tipéri majú o víťazovi prezidentských volieb jasno, na Harabina je však astronomický kurz

Ostatní sú bez šance

Stávky na prvé kolo sú vyrovnanejšie

8.3.2024 (SITA.sk) - Favoritom prezidentských volieb je podľa stávkujúcich predseda NR SR a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini , ale najvyššia stávka je podaná na bývalého ministra zahraničných vecí a občianskeho kandidáta Ivana Korčoka Ako ďalej informuje stávková kancelária Tipsport SK , na Korčokovo víťazstvo evidujú najvyšší vklad na sólo tiket, a to v sume 7 869 eur a zopár centov. Vzhľadom na vtedajší kurz na Korčokov úspech 2:1, by tento tipér mohol vyhrať viac ako 15 700 eur.„Ostatní kandidáti sú de facto bez šance, na tretieho v poradí Štefana Harabina je momentálne astronomický kurz 245:1," uviedla stávková kancelária.Poznamenala ale, že na Harabinovo víťazstvo vo voľbách evidujú čoraz viac tiketov i náberov, čo podľa nich súvisí práve s kurzom na víťazstvo bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR . Na jeho postup do druhého kola je kurz 43:1.Súčasný kurz na Pellegriniho víťazstvo je 1,48:1, v prípade Korčoka 2,5:1. Stávky na prvé kolo prezidentských volieb sú vyrovnanejšie, v tomto prípade je na Pellegriniho kurz 1,7:1 a na jeho súpera Korčoka 2,03:1. Tipujúci si môžu staviť aj na to, aká bude v prvom kole volieb voličská účasť. Podľa bookmakerov by sa mohla pohybovať medzi 52 a 54 percentami.„Ak si porovnáme správanie sa tipérov voči dvom najväčším kandidátom na budúceho slovenského prezidenta, naši klienti viac veria Ivanovi Korčokovi. Na jeho víťazstvo sme k dnešnému dňu zaznamenali vklady spolu za 97 136 eur, zatiaľ čo sumárne nábery na to, že novou hlavou štátu SR bude Peter Pellegrini, predstavujú čiastku 58 529 eur," vraví vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky Tipsportu Pavol Boško.