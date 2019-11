KŇAŽKO: Žiaden politik SR nezískal takú dôveru zahraničia ako Dubček

Na snímke Milan Kňažko. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Profil herca a spoluzakladateľa VPN Milana Kňažka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TABLET.TV) -- jedna z najvýraznejších tvárí Nežnej revolúcie, herec a politik.Pozrite si rozhovor Pavla Demeša s Milanom Kňažkom v rámci cyklu Osobnosti Nežnej revolúcie.Do povedomia širokej verejnosti sa Milan Kňažko zapísal nielen vďaka hereckému umeniu, ale aj pre jeho osobný vklad do dejinných udalostí Nežnej revolúcie v novembri 1989. TASR v súvislosti s 30. výročím Novembra 89 prináša jeho profil.Milan Kňažko sa narodil 28. augusta 1945 v Horných Plachtinciach, v okrese Veľký Krtíš. Po skončení štúdia priemyselnej školy stavebnej sa v roku 1963 uchádzal o štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Keďže ho na prvýkrát neprijali, zamestnal sa ako kulisár v Slovenskom národnom divadle (SND). O rok neskôr začal študovať na Divadelnej fakulte VŠMÚ, ktorú absolvoval v roku 1968.V rokoch 1968 – 1970 postgraduálne študoval na Medzinárodnej divadelnej akadémii vo francúzskom meste Nancy. Po návrate pôsobil v bratislavskom Divadle na korze, ktoré v roku 1971 z politických dôvodov zrušili a pričlenili k Novej scéne. V roku 1985 dostal angažmán v SND, kde hral do roku 1990.V roku 1971 sa na televíznych obrazovkách objavil v seriáli Parížski mohykáni. Veľký úspech a popularitu mu priniesla postava začínajúceho lekára Petra Oberuča v seriáli dramatika Jána Soloviča Straty a nálezy (1974) v réžii Stanislava Párnického. Z jeho bohatej filmografie nemožno zabudnúť na filmy Nevesta hôľ (1971), Deň, ktorý neumrie (1974) či Zánik samoty Berhof (1983). V roku 1988 exceloval vo filme Dobří holubi se vracejí réžiséra Dušana Kleina postavou Lexu, muža v stredných rokoch, ktorý sa uchýli do protialkoholickej liečebne, aby sa zbavil závislosti.V júni roku 1989 podpísal Kňažko vyhlásenie Několik vět.zhrnul svoj postoj Milan Kňažko vo svojom životopise pre Ústav pamäti národa.V októbri 1989 Milan Kňažko ako jediný umelec v Československej socialistickej republike (ČSSR) vrátil titul zaslúžilý umelec pre nesúhlas s politikou vtedajšieho režimu.Stal sa spoluzakladateľom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN), spoluorganizoval a moderoval masové novembrové mítingy v Bratislave a stal sa tiež členom Koordinačného výboru VPN.Po páde komunistického režimu v roku 1989 sa stal Milan Kňažko poradcom česko-slovenského prezidenta Václava Havla v Prahe a zároveň poslancom Federálneho zhromaždenia. Ostal naďalej aktívnym v politickom živote. V rokoch 1990 – 1991 bol krátko ministrom bez kresla a neskôr ministrom medzinárodných vzťahov. V roku 1991 stál pri zrode Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS), z ktorého neskôr vystúpil.Od 24. júna 1992 do 19. marca 1993 pôsobil ako podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR, po vzájomných nezhodách premiér Vladimír Mečiar navrhol jeho odvolanie. Kňažko naďalej pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR). V apríli 1993 vystúpil z klubu Hnutia za demokratické Slovensko a založil Alianciu demokratov Slovenska, v roku 1994 stál pri zrode Demokratickej únie, ktorá - ako súčasť Slovenskej demokratickej koalície - prispela vo voľbách roku 1998 k Mečiarovej porážke.V novom kabinete Mikuláša Dzurindu zastával Kňažko post ministra kultúry (1998-2002). Bol spoluzakladateľom Dzurindovej Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) v roku 2000.V novembri 2002 sa stal prezidentom Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Od januára 2003 do februára 2007 bol generálnym riaditeľom TV JOJ. V marci 2014 sa neúspešne uchádzal o funkciu prezidenta.Vo svojich umeleckých aktivitách však nepoľavil ani po roku 1989 ako človek činný v politike. Od januára do júna 1990 bol dekanom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Účinkoval v snímke Svědek umírajíciho času (1990) - išlo o filmovú podobu seriálu Lekár umierajúceho času v réžii Miloslava Luthera. V roku 1997 sa vrátil na divadelné dosky. S Milanom Lasicom a Mariánom Labudom úspešne účinkoval v hre Kumšt. V pražskom Divadle Ungelt si zahral v hre Picasso spolu s herečkou Vilmou Cibulkovou. Za hlavnú postavu bol v roku 2007 nominovaný na Cenu Thálie. Z ostatných rokov je dôležité spomenúť ešte filmy Lidice (2011), Jan Hus (2011) a rovnako v produkcii Českej televízie film Rašín (2015).Za svoje pôsobenie v politickom i umeleckom živote získal ocenenia Komandér Rádu umenia a literatúry (Francúzsko, 1992), Dôstojník Rádu čestnej légie (Francúzsko, 2003), Hercova misia (Slovensko, 2010) a v roku 2016 to bola Cena Thálie v Českej republike.V týchto dňoch Milan Kňažko vydáva knihu s názvom S otvorenými očami. Na 300 stranách ponúka príbeh svojho života, odpovede na otázky historikov z Ústavu pamäti národa (ÚPN) a autorské komentáre na politické dianie za ostatných sedem rokov.