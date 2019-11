Pohraničná polícia v Bosne nedokáže čeliť tlaku migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 13. novembra (TASR) - Šéf bosnianskej polície uviedol v utorok v rozhovore pre agentúru AP, že pohraničníci nedokážu čeliť tlaku migrantov pozdĺž východnej hranice so Srbskom, pričom varoval, že situácia sa môže aj naďalej zhoršovať a ohroziť tak celkovú stabilitu Bosny a Hercegoviny.Zoran Galič pre AP prirovnal ochranu 1600 kilometrov dlhých bosnianskych hraníc, ktoré sa tiahnu pozdĺž frekventovanej migračnej cesty do Európy, k "sizyfovskej práci".dodal.Pre ilustráciu problémov, ktorým sú bosniacki pohraničníci vystavení, Galič opísal, ako dennodenne medzi migrantmi "stretávajú ženy v ôsmom mesiaci tehotenstva aj malé deti", pričom sa snažia robiť všetko pre to, aby k nim "pristupovali morálne a v súlade s medzinárodnými konvenciami (o právach človeka)".Ako uviedla AP, podľa údajov bosnianskej vlády prišlo od začiatku roku 2019 na územie tohto balkánskeho štátu už viac ako 13.000 migrantov. Relatívne chudobná Bosna a Hercegovina však nie je schopná poskytnúť týmto ľuďom primerané ubytovanie, pričom mnohí z nich sa ocitajú bez prístupu k teplému jedlu, sprche a dostatočnej zdravotnej starostlivosti.Galič v tejto súvislosti dodal, že bosnianskej pohraničnej stráži chýba nielen približne tisícka strážnikov, ale aj moderná technológia, potrebná pre efektívnu kontrolu hraníc. Krajina má podľa jeho slov momentálne k dispozícii jedného strážnika na 30 kilometrov hraníc.Bosna a Hercegovina sa nachádza na takzvanej balkánskej ceste, ktorú migranti z Blízkeho východu, Strednej Ázie a severnej Afriky využívajú v snahe dostať sa do západnej Európy.