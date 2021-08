Knightová vyrovnala rekord legendy Granatovej, Američanky na majstrovstvách sveta hravo sfúkli Fínky (video)

Pochvala od trénera

Bez prehry sú aj Kanaďanky

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Američanky hravo zdolali Fínky 3:0 na majstrovstvách sveta žien v hokeji v kanadskom Calgary. A hoci favoritky podľa predpokladov zvíťazili, jedna ich hráčka má aj dôvod na radosť navyše. Hillary Knightová v 54. min pečatila na konečných 3:0 gólom číslo 44.Vyrovnala ním rekord Cammi Granatovej v počte presných zásahov na majstrovstvách sveta. Tridsaťdvaročná Knightová hrá na svojom jedenástom svetovom šampionáte a v produktivite sa so 75 bodmi už na tri body priblížila rekordérke Granatovej."Bola mojím idolom. Vyrastala som na jej výkonoch a nosím aj jej číslo dresu 21. Vážim si každú minútu, ktorú v ňom môžem odohrať," vyhlásila Knightová podľa webu iihf.com.Súboj USA s Fínskom bol duelom posledných majsteriek sveta so strieborným tímom z roku 2019. Vlani sa šampionát elitnej ženskej kategórie pre pandémiu koronavírus neuskutočnil a aj tento sa musel presúvať z Nového Škótska do Calgary. Tréner Američaniek vyzdvihol vysoko taktický výkon svojich zvereniek."Bol to trpezlivý proces v ofenzíve, a nie bezhlavé útočenie. Podali sme tímový výkon a to ma veľmi teší," skonštatoval Joel Johnson. "Máme osem nových hráčok a momentálne nedosahujeme úroveň tímov USA a Kanady. Tri náročné zápasy za päť dní proti týmto výberom je pre nás priveľa," skonštatoval fínsky kouč Pasi Mustonen, ktorý sa vyjadril aj k pomeru striel na bránku 10:39 z pohľadu svojho družstva. "Naša brankárka Meeri Raisanenová je hlavný dôvod toho, prečo sme výsledkovo obstáli so cťou."Američanky získavajú hokejové ženské tituly nepretržite od roku 2013. Sú teda päťnásobné obhajkyne titulu majsteriek sveta, keďže v olympijských rokoch 2014 a 2018 sa majstrovský turnaj nehral. Aktuálne majú po dvoch zápasoch plný počet 6 bodov a skóre 6:0.V prvom zápase na turnaji si Američanky poradili so Švajčiarkami 3:0. Rovnako bez prehry sú aj Kanaďanky, ale so skóre 10:4 sa predbežne posunuli na čelo tabuľky A-skupiny MS.